Veste bună pentru David Popovici: se reiau lucrările la bazinul „Lia Manoliu”!

După ce și-a exprimat săptămâna trecută din nou nemulțumirea cu privire la începerea lucrărilor de modernizare a bazinului „Lia Manoliu”, se pare că au fost luate primele măsuri pentru ca dorința lui Popovici (21 de ani) să fie materializată cât mai rapid.

David Popovici este campion mondial | Foto: David Popovici Facebook

Mai exact, campionul olimpic la înot este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025, anunță publicația GOLAZO, iar suma alocată va fi de șase milioane de lei. Aici sunt incluse atât remunerațiile sportivului și a staff-ului său, cât și banii alocați pentru modernizare.

„S-au asigurat transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6,0 milioane lei)”, apare în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetului pe 2025.

Ce spunea David Popovici despre lucrări

În urmă cu puțin timp, campionul mondial, olimpic și european român s-a arătat dezamăgit cu privire la întârizerea lucrărilor de modernizare a bazinului său de antrenament și de faptul că va fi nevoit să înceapă pregătirile într-un balon.

„Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului. Pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit să fac performanță, numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze.

Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină”, spunea David Popovici.

David Popovici este unul dintre cei mai de succes înotători români din toate timpurile. În această vară a devenit dublu campion mondial la natație la Campionatele Mondiale de la Singapore, la probele de 100 de metri, respectiv 200 de metri liber.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: