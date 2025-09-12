Gest superb făcut de înotătorul David Popovici!

Înotătorul campion al României a decis să își doneze, din nou, ziua de naștere, pe care o va serba pe 15 septembrie. David Popovici și-a propus și în acest an să ajute copiii din Bursele DAR a celor de la Fundația Hope and Homes for Children.

David Popovici Foto: FAZRY ISMAIL - EPA / AGERPRES FOTO

„Pentru mine, ei sunt viitorii campioni”

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni. Dragoș scrie poezii și visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară și pian, deși nu are acasă încă o baie funcțională. Laur e campion european la karate.

Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie și de forța noastră. Fă și tu o donație și hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viața, viitorul se poate rescrie. Performanța se clădește cu oameni. Haideți să fim împreună acei oameni.

Fiecare medalie pe care mi-am așezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoțit de când eram mic și până astăzi: părinții mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii și colegii de breaslă. Am învățat că nu poți reuși de unul singur.

Performanța se clădește cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile.

Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudați orice campion, la fiecare competiție. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”, a spus Popovici într-o postare făcută pe Facebook.

Nu e primul astfel de gest

În urmă cu un an, dublul campion olimpic și mondial adunat fonduri pentru construcția unei case în care se vor muta 11 copii cu nevoi speciale. Cu un an înainte, el și-a donat casca și ochelarii pe care le-a purtat când a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanță aflată în luptă cu boala.

