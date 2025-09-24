David Popovici, dezamăgit de amânarea lucrărilor de la „Lia Manoliu”!

Înotătorul campion al României, David Popovici (21 de ani), și-a exprimat din nou nemulțumirea față de amânarea lucrărilor de modernizare a bazinului „Lia Manoliu”.

David Popovici este campion mondial | Foto: David Popovici Facebook

Campionul olimpic a dezvăluit în spațiul public o nouă dezamăgire pe care a trăit-o referitor la infrastructura care îi este pusă la dispoziție pentru a se antrena.

„Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului. Pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare.

„Dacă am avea condiții, mai mulți copii ar avea șansa să concureze”

Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit să fac performanță, numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze.

Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină”, a declarat Popovici, potrivit Gazetei Sporturilor.

Datorită condițiilor meteo și a infrastructurii, sportivul român va fi nevoit să se antreneze în interiorul unui balon.

David Popovici este unul dintre cei mai de succes înotători români din toate timpurile. În această vară a devenit dublu campion mondial la natație la Campionatele Mondiale de la Singapore, la probele de 100 de metri, respectiv 200 de metri liber.

