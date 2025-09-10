Lovitura finalului de marcato: Islam Slimani a semnat cu CFR!

Revoluția promisă de Varga la CFR s-a produs: șapte jucători au plecat și trei au venit după eliminarea cu Häcken.

Slimani a evoluat în Premier League pentru Leicester și Newcastle | Foto: Islam Slimani Facebook

Ultimul pe lista celor care vor juca în Gruia în sezonul viitor este Islam Slimani (37 de ani), fostul atacant de la Sporting, Leicester și Newcastle.

Liber de contract după ce s-a despărțit în această vară de belgienii de la Westerlo, Slimani ajuns marți după-amiază la Cluj, a trecut vizita medicală iar în curând va fi prezentat drept noul jucător al celor de la CFR.

Cel mai bun marcator pentru Algeria

În România, Slimani va încasa un salariu mult mai mic pe cât era de așteptat privind cariera din spatele său. Vârful algerian va fi remunerat lunar cu 8.500 de euro, anunță Gazeta Sporturilor, cu diferite bonusuri consistente.

-100.000 de euro ar urma să încaseze dacă va ieși campion cu CFR

-200.000 de euro în cazul în care echipa se califică în sezonul viitor în grupele unei cupe europene

Silmani este cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei, fiind decorat cu premiul pentru Jucătorul Anului în 2013. Șase ani mai târziu, în 2019, a triumfat cu naționala țării sale la Cupa Africii pe Națiuni.

Varga s-a ținut de cuvânt!

Prima schimbare majoră care s-a produs după eliminarea din cupele europene a fost pe banca tehnică. Dan Petrescu și-a dat demisia la finalul partidei din tur, pierdută cu 2-7, și a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.

Apoi, patronul Ioan Varga a decis să întărească partea de scouting și să-l coopteze pe Mikael Silvestre, fost jucător timp de nouă sezoane la Manchester United și două la Arsenal.

Deși finalul perioadei de transferuri era la final, ea fiind încheiată abia pe 8 septembrie la ora 23:59, asta nu i-a oprit pe șefii clubului să facă schimbări masive în lot.

I-au transferat pe Kurt Zouma și Marcus Coco, ambii fundași de origine franceză și cu experiență ridicată, apoi au anunțat plecarea a șapte jucători: Antonio Bosec, Emmanuel Mensah, Daniel Dumbravanu, Virgiliu Postolachi, Beni Nkololo, Leo Bolgado, Marko Gjorgjievski.

500.000 de euro este cota lui Slimani în acest moment, potrivit Transfermarkt

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: