Două jucătoare de la Olimpia Gherla vor evolua pentru campioana Farul!

Cea mai bună echipă din sezonul trecut la fotbalul feminin s-a întărit în această vară cu două nume care au evoluat la Gherla în sezonul trecut: Denysa Pînzariu și Andra Mihăescu.

Denysa Pînzariu, la debutul pentru Farul Constanța | Foto: farulconstanta.com

Cele două jucătoare s-au aflat în lotul Ralucăi Simeș pentru duelul de pe teren propriu cu Csikszereda din prima etapă, încheiat la egalitate, 1-1.

La gazde, în centrul atacului a fost titularizată Andreea Denysa Pînzariu (19 ani). Originară din Botoșani, aceasta a semnat în această vară cu trupa de la malul mării și va evolua cel puțin până la finalul sezonului la Constanța.

Pînzariu a început fotbalul la CS Valea-Bârgăului, apoi a fost transferată de Gloria Bistrița. Sezonul trecut a fost împrumutată la Atletic Olimpia Gherla, formație nou-promovată la acel moment în Superliga feminină, alături de care a terminat sezonul pe primul loc în play-out.

De-a lungul carierei sale, ea a bifat selecții pentru reprezentativele U17 și U19 ale României.

Tot în această vară, cu Farul Constanța a semnat și Andra Mihăescu (18 ani). La fel ca Pînzi, și ea a evoluat în ultima ediție a primei ligi la Gherla, în județul Cluj, sub formă de împrumut de la Gloria Bistrița.

Fundașul lateral a mai jucat la junioare și pentru Poli Timișoara, unde a cucerit titlul național la categoria U15 în 2022.

Mihăescu n-a evoluat în meciul contra celor de la Csikszereda, a rămas pe bancă până la finalul partidei.

În primăvara acestui an, în timp ce evolua pentru Olimpia Gherla, Andra a fost convocată pentru meciurile României U19 contra Danemarcei și Greciei.

Andra Mihăescu a jucat și pentru Poli Timișoara la junioare | Foto: Andra Mihăescu arhivă personală / Facebook

