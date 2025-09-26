CFR a primit interdicție la transferuri! Care este motivul?

Gruparea ardeleană a fost sancționată de FIFA și nu va putea legitima jucători în perioada următoare.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Problemele se țin lanț de CFR! După ce echipa ardeleană a fost eliminată din cupele europene, și-a schimbat antrenorul și traversează un moment dificil în campionat, clujenii au mai primit o lovitură!

FIFA i-a blocat fostei campioane dreptul de a legitima jucători. Care este motivul pentru care s-a ajuns în această situație?

Ioan Varga a clarificat situația!

Clubul patronat de Ioan Varga a întârziat plata primei tranșe către Fiorentina în cazul transferului lui Louis Munteanu, efectuat vara trecută.

Italienii au făcut plângere la FIFA, iar forul internațional i-a dat câștig de cauză. Acum, formația patronată de Ioan Varga trebuie să-și respecte obligațiile față de gruparea italiană înainte de a-și întări lotul.

Într-o intervenție pentru Gazeta Sporturilor, finanțatorul CFR-ului a lăsat de înțeles că situația nu este atât de gravă pe cât pare și că se va rezolva în viitorul apropiat.

Mai mult, Varga a transmis că nu se pune problema ca întreaga sumă să nu-i fie virată Fiorentinei.

„Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă.

Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, și fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern. Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare.”, a declarat Varga pentru sursa citată.

Ajax și Valencia l-au vrut pe Louis Munteanu!

Omul cu banii de la CFR a vorbit și despre situația transferului lui Louis Munteanu. Deși s-a vehiculat că va pleca în străinătate pentru o sumă record, 18 milioane de euro, jucătorul a rămas în Gruia și va îmbrăca tricoul echipei ardelene cel puțin până la iarnă.

„Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă, și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, a încheiat Varga.

