Fotbal internațional. Olandezii se recunosc învinși: „Ne-au dat o lecție”

FCSB a câștigat primul meci disputat în faza principală din Europa League, scor 1-0 contra Go Ahead Eagles.

FCSB a câștigat primul meci din faza principală din Europa League | Foto: FCSB Facebook

Olandezii au dominat meciul după golul marcat de David Miculescu (min. 11), însă Târnovanu s-a opus la toate ocaziile adversarului de a înscrie.

Deși statistica a fost de partea lor, având 75% posesie la finalul meciului, adversarii roș-albaștrilor s-au recunoscut învinși.

„Sunt frustrat că stăteau pe jos, au vrut să ne ia timp”

Victor Edvardsen (29 de ani), vârful formației olandeze, a avut un discurs dur față de jocul prestat de echipa sa.

„Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut.

Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!

Câteodată putem juca mai repede, alteori prea încet. Ei nu joacă și nu presează în ritmul în care suntem noi obișnuiți. Trebuie să jucăm mai bine. La meciul cu Zwolle, tempo-ul a fost, de asemenea, scăzut. Când tempo-ul e scăzut, noi trebuie să-l ridicăm. Asta ratăm câteodată: jucăm doar să jucăm, nu să marcăm.

Da, sunt frustrat că stăteau pe jos. Ei au multă experiență în Champions League și Europa League. Au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Noi asta trebuie să facem. Să fim un ghimpe în coaste și să nu acceptăm. Trebuie să punem mai multă presiune pe arbitru. Ne-au dat o lecție din care trebuie să învățăm”, a declarat acesta la finalul meciului, potrivit Voetbal Primeur.

Următorul meci pe care FCSB îl va disputa în Europa League va fi săptămâna viitoare, joi, pe teren propriu contra celor de la Young Boys.

