Tabără de iarnă la Cluj pentru copii și tineri bolnavi, organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru. Au cântat colinde și au participat la ateliere de creație.

30 de copii și tineri cu afecțiuni grave au participat la tabpra anuală de iarnă organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru.

Zeci de tineri dependenți de dializă au participat la tabăra de iarnă organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru | Foto: Facebook, Emanuel Ungureanu

În seara de 28 decembrie 2025 a început tabăra pentru 30 de copii și tineri care suferă de insuficiență renală cronică, cancer, diabet și alte afecțiuni grave, în tabăra anuală de iarnă organizată de deputatul Emanuel Ungureanu prin Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, familia mea extinsă.

„Continuă tradiția de 22 de ani... Astăzi (luni, 29 decembrie 2025 - n. red.) am avut bucuria și onoarea să primim vizita Lianei Sălcudean de la Asociația Derzelas, care a organizat ateliere de creație pentru tinerii și copiii din asociație, sub îndrumarea artistei plastice Vera Dan. Invitați speciali au fost Flavius Buzilă, liderul trupei Hara și Mirela Buzilă, soția acestuia. Ne-am bucurat de colinde cântate cu suflet curat și voci înălțătoare. Am reedidat seara de Ajun, cu împodobit de brad și voie bună.

Cine a spus că, «doar odată-i Crăciunul?»”, a transmis deputatul Emanuel Ungureanu, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, astăzi, marți de la ora 10.00 la ora 12.00, copiii și tinerii din tabără se vor deplasa la familia Dog Assist - Terapie Asistata de Animale și vor face terapie asistată cu minunatele animale îngrijite de familia lui George Mosoiu, iar seara vor viziona noul film Avatar.

În seara de Revelion va fi nuntă în familia Asociației Delia Grădinaru

„Un tânăr transplantat din Asociație s-a căsătorit civil de curând cu o tânără admirabilă și reedităm nunta în noaptea dintre ani. Va fi special… Urmează și alte surprize pentru cei mai iubiți dintre pământeni, nu le dezvăluim acum, pentru că nu ar mai fi surprize”, a mai transmis Emanuel Ungureanu.

Au fost transmise mulțumiri și celor care sprijină financiar această tabără: Iulius Mall și Clinica Dermavision.

Aprecieri deosebite pentru două asociații partener de tradiție, Asociația Derzelas condusă de Liana Sălcudean și Asociația Kiwanis condusă de Liana Bărăian.

„Mulțumim frumos pentru găzduire bună hotelului Univers și pentru masa de Revelion care va fi umplută de dulciuri speciale de la Cofetăria Petrișor.

Nu în ultimul rând, aprecieri deosebite pentru Clinica de Hemodializă Nefromed din Cluj-Napoca, care se ocupă de cele trei ședințe de hemodializă obligatorii pentru tinerii din Asociație ai căror rinichi sunt nefuncționali. Apreciez mult efortul personalului medico-sanitar coordonat de medicul Remus Orășan care vor trudi pentru siguranța acestor tineri și în ziua de Anul Nou”, a conchis Emanuel Ungureanu.

