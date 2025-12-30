Zi de meci pentru U-BT! Ultimul meci din 2025 îi aduce la Cluj pe polonezii de la Slask

U-BT Cluj-Napoca va disputa în această seară, de la ora 19:00, în Btarena, ultimul meci din acest an.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat ultimele patru meciuri | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

„Studenții” vor da piept în EuroCup cu polonezii de la Slask Wroclaw, echipă care a câștigat ultima confruntare directă, scor 94-93.

Duelul de marți este antepenultimul meci pe care "alb-negrii" îl vor mai juca pe teren propriu în BKT EuroCup în sezonul regulat. Doar formațiile din Hamburg și Salonic vor mai evolua la Cluj în 2026, înainte de debutul fazelor eliminatorii.

În toate celelalte etape rămase, U-BT va juca în deplasare cu Reyer Venezia, Cedevita Olimpija Ljubljana, BAXI Manresa și Hapoel Jerusalem.

La finalul sezonului regulat, primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în sferturi, în timp ce următoarele patru se împerechează între ele pentru a juca în optimi.

Serie perfectă la ultimele meciuri

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au parte de un moral excelent înaintea meciului de marți: au câștigat ultimele patru meciuri, disputate contra Neptunas (118-97), Krka (92-82), Split (105-87) și Studentski (96-85).

„Contează foarte mult seria aceasta de victorii, fiindcă ne câștigăm meciurile de pe teren propriu. Evident că ne dorim să avem serii de genul nu doar pe teren propriu, ci și în deplasare.

Mă bucur că am reușit să câștigăm ultimele patru meciuri și mergem înainte, pentru că nu vrem să ne oprim aici.

Fiecare meci e important, mai ales când vorbim de EuroCup, unde bătălia pentru primele 6 locuri este extrem de acerbă.

Urmează meciul cu Slask Wroclaw și ne dorim foarte mult să ne luăm revanșa și să câștigăm acest meci, pentru că, cred eu, trebuia să batem și la ei acasă și să avem acum cu o victorie în plus. Ne-am concetrat foarte mult pentru acest meci, cred eu că suntem pregătiți.

Așteptăm suporterii în număr cât mai mare să ne susțină și să fie alături de noi fiindcă este un meci extrem de important și ne dorim să avem o victorie în plus.

Woodbury s-a antrenat ieri, dar în dimineața asta a spus că îl doare ceva la spate, total diferit față de motivul pentru care nu a jucat în ultimul meci, atunci având o mică entorsă la gleznă.

Sper eu că echipa medicală va rezolva problema ca el să poată evolua mâine. Taylor va lipsi în continuare, probabil primul lui meci va fi cel cu FMP, din 3 ianuarie”, a spus Silvășan la conferința de presă premergătoare meciului.

