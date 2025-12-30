Temperaturi cu minus la Cluj-Napoca în penultima zi din 2025. Prognoza meteo 30 decembrie.

Penultima zi din 2025 va avea temperaturi negative la Cluj-Napoca.

Maxima zilei va fi de minus 1 grad Celsius la Cluj-Napoca, marți, 30 decembrie 2025 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

La Cluj-Napoca, marți, 30 decembrie 2025, temperatura maximă va fi minus un grad Celsius.

Temperatura minimă va fi minus 6 grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 14 metri/secundă, potrivit ANM.

Până la ora 10.00, temperatura va ajunge la minus două grade Celsius, maxima zilei va fi la ora 12.00, iar ulterior se va răci în oraș până seara.

