Prim-ministrul Ilie Bolojan vine la Cluj. Va vizita Baza Aeriană de la Câmpia Turzii alături de premierul Olandei.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan și premierul Olandei, Dick Schoof vor vizita Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, marți, 30 decembrie 2025.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan se va afla la Cluj, marți, 30 decembrie 2025 | Foto: Depositphotos.com

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va vizita astăzi, 30 decembrie 2025, de la ora 11.30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

Conform informațiilor oficiale, cu această ocazie, cei doi Prim-miniștri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor va figura stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

Din delegația României, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan vor participa viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: