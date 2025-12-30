„Bătălia Sexelor”, meciul finalului de an

Duminică seara, la Dubai, a avut loc unul dintre cele mai așteptate dueluri ale finalului de an.

Aryna Sabalenka, numărul 1 WTP | Foto: Aryna Sabalenka Facebook

Aryna Sabalenka, numărul 1 WTP, l-a înfruntat pe Nick Kyrgios, în cadrul unei partide demonstrative denumită și „Bătălia Sexelor”.

Meciul s-a încheiat cu victoria australianului, scor 3-6, 3-6, însă la finalul meciului au fost voci care au contestat ideea acestei partide, chiar dacă partea de teren în care a jucat sportiva a fost cu 9% mai mică decât cea a lui Kyrgios.

Lumea sportului a criticat evenimentul

Matthew Lambwell, editorialist la Daily Mail, a criticat ideea meciului disputat în Emiratele Arabe Unite.

„În final, a reușit performanța de a comite cel mai mare păcat: a fost plictisitor. Prost organizat, lipsit de substanță și fără suflet. Ce am învățat? Nimic. Ce am simțit? Nimic”, notează jurnalistul, criticând inclusiv atmosfera arenei și caracterul artificial al spectacolului.

Nici publicația The Guardian nu a fost mai indulgentă cu organizatorii, descriind partida ca pe un amestec stângaci de demonstrație sportivă, reclamă și spectacol de circ.

Sabalenka, reacție tăioasă

Publicațiile au remarcat și numeroasele pauze neobișnuite: de la dansul Macarena executat de Sabalenka, la aruncarea mingilor în tribune sau opririle pentru a evidenția celebrități din public, precum Kaka și Ronaldo.

„Sincer, nu înțeleg absolut deloc cum au reușit oamenii să găsească ceva negativ în acest eveniment! A fost un meci plăcut de urmărit”, a comentat Sabalenka la finalul meciului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: