Servicii stomatologice decontate, în spitalele publice. Ministrul Sănătății: „Un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu”

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională, luni, Ordinul de ministru care creează un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

Serviciile stomatologice vor fi dezvoltate și finanțate de stat în spitalele publice|Foto: Depositphotos.com

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Astfel, pentru prima dată în România, serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat, potrivit anunțului făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Serviciile stomatologice vor fi oferite prin intermediul programului AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma).

„V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice. Aveți dreptate! În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a anunțat Alexandru Rogobete într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Conform ministrului, până acum a lipsit o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

„M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă. Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA”, a transmis ministrul.

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe

Prin AP-STOMA se pot finanța:

*medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie general

*analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

*echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

*consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

*service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare

„Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el”, a mai adăugat Rogobete.

În noiembrie 2025, ministrul Sănătății lansa o propunere conform căreia persoanele care au nevoie de intervenții stomatologice complexe, care necesită anestezie generală, să beneficieze de asistență medicală în cadrul spitalelor de urgență.

Demersul a venit în contextul decesului unei fetițe de doi ani într-o clinică privată.

Foto: Depositphotos.com

