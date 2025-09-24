Trei jucători revin la CFR Cluj pentru derby-ul orașului cu „U”!

Președintele CFR-ului, Cristi Balaj (54 de ani), a anunțat că sunt șanse mari ca Andrea Mandorlini să-i aibă la dispoziție pe Alin Fică, Louis Munteanu și Matei Ilie pentru următorul meci.

CFR și „U” Cluj se întâlnesc luni seară, pe Cluj Arena | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Oficialul grupării din Gruia a anunțat vești bune pentru fanii CFR-ului.

După ce Kurt Zouma și Islam Slimani au debutat pentru echipă la meciul cu UTA Arad, sunt șanse foarte mari ca alți trei jucători indisponibili din cauza problemelor medicale să fie apți pentru următorul meci.

„Eu spuneam că, din momentul în care Zouma a venit, are nevoie de o lună ca să debuteze. Au trecut două săptămâni și s-a apelat la serviciile lui. E important ca atunci când intră, să intre foarte bine. Sunt monitorizați, există o lupă asupra lor, prima impresie e greu să o schimbi.

Nu știu dacă va juca cu „U” Cluj. Nu vreau să mă pronunț că ar înseamna să pun o presiune pe staff-ul tehnic. Ei sunt cei care decid. Plus că nu știm ce surprize ne mai aduc zilele viitoare, după ce am avut așa mulți jucători accidentați..rămâne de văzut care vor veni.

Fică are șanse să revină, sper să nu recidiveze. Va reveni probabil și Louis Munteanu, și Matei Ilie, să vedem cum depășește această perioadă.”, a declarat Balaj într-o intervenție pentru Fanatik.

Universitatea Cluj - CFR Cluj se va juca luni seară, de la ora 21:00, pe Cluj Arena. Înaintea acestei etape, „studenții” stau mai bine în clasament.

Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău sunt pe locul 9 în Superligă, cu 13 puncte, în timp ce vișiniii sunt pe 12, cu numai 8 puncte acumulate.

