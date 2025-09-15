Contre între Varga și Giovanni pentru Munteanu: „Niște aberații! Probabil îi e ciudă”

Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a răspuns după ultimele informații lansate de agentul Ioan Becali.

Louis Munteanu a marcat doar un gol în acest sezon | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Impresarul a dezvăluit în cadrul emisiunii Don Giovanni de la Fanatik că CFR nu ar fi plătit niciun ban în schimbul transferului lui Louis Munteanu.

Atacantul transferat de la Fiorentina în urmă cu un an trebuia să fi costat 2,3 milioane de euro, suma apărută în spațiul public, însă Becali este de altă părere.

„Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Americanul de acolo l-a lăsat liber. Jumătate din suma care se va încasa pe transferul lui Munteanu va merge la directorul sportiv de la Fiorentina și la un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate.

Spun din surse aproape oficiale. Fiorentina l-a lăsat liber. Neluțu nu a dat nimic pe el. Doar contractul l-a plătit. L-a luat liber de contract. Fiorentina l-a lăsat liber la CFR. Nu a reușit acolo.

A spus americanul că la ei nu intră. Au scăpat de el. Niciun ban nu a dat Neluțu. Mai există și sursa a doua care spune că Fiorentina vrea două milioane, dar eu știu că l-a lăsat gratis la CFR”, a spus fostul impresar al lui Adrian Mutu sau Dan Petrescu.

„Varga: Îi e ciudă că n-a putut să-l ia pe Louis!”

După această serie de declarații, răspunsul dinspre Cluj nu a întârziat să apară. Chiar patronul echipei, Ioan Varga, a decis să comenteze ce a declarat Ioan Becali.

„Astea sunt aberații! În primul rând, transferul s-a făcut cu clubul Fiorentina, nu cu directorul sportiv sau mai știu eu cine. Iar jucătorul este 100% al nostru, al CFR-ului. Nu deținem doar 50% sau 40% din drepturile lui, ci 100%.

Am plătit o sumă importantă pentru el pentru că știam ce valoare are și că ne poate ajuta. Și s-a văzut imediat. Și știam că atunci când îl vom vinde vom primi mult mai mulți bani. O să vedeți că așa va fi.

Sunt niște declarații date de cineva care nu știe detaliile. Și probabil are divergențe cu impresarul și îi e ciudă că nu a putut să-l ia el pe Louis”, a declarat Ioan Varga pentru Gazeta Sporturilor.

Munteanu, decisiv în sezonul trecut

Louis Munteanu a fost cel mai bun jucător al celor de la CFR Cluj în sezonul trecut.

A marcat de 25 de ori în toate competițiile și a contribuit la câștigarea Cupei României.

Totuși, noua ediție a început cu stângul pentru atacant, care a ratat o parte din pregătirea de vară după Campionatul European U-21, iar până în acest moment a marcat doar un gol.

Deși timp de două luni a fost subiectul unui transfer pe mulți bani în străinătate, Munteanu a rămas la Cluj, fapt care l-a determinat la un moment dat chiar să fugă de la echipă și să refuze să se antreneze.

Atacantul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Canada și Cipru s-a accidentat la încălzire dinaintea primei partide și va lipsi între două și patru săptămâni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: