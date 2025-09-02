EXCLUSIV! Primele imagini cu Mikael Silvestre pe stadionul lui CFR Cluj!

Mikael Silvestre (48 de ani), cel care ar urma să fie noul manager sportiv de la CFR Cluj, a avut o primă apariție pe stadionul din Gruia.

Mikael Silvestre, la prima apariție pe stadionul din Gruia | Foto: monitorulcj.ro

După ce monitorulcj.ro a prezentat în exclusivitate o imagine cu Neluțu Varga, patronul CFR-ului, din loja stadionului din Gruia la meciul cu FCSB, redacția noastră vă prezintă și primele imagini cu Mikael Silvestre de pe stadionul din Gruia.

Fostul jucător de la Manchester United și Arsenal a văzut din tribunele arenei Dr. Constantin Rădulescu duelul dintre CFR Cluj și FCSB, disputat duminică seară și încheiat la egalitate, scor 2-2.

Ex internaționalul francez este una dintre schimbările promise de Varga la echipă după eliminarea din cupele europene și începutul modest de campionat.

Pentru moment, rămâne de vazut dacă și la cine din cadrul conducerii va renunța omul de afaceri pentru a-i face loc lui Silvestre.

Mikael Silvestre, la meciul cu FCSB | Foto: monitorulcj.ro

Balaj nu știa nimic despre asta!

Deși Monitorul de Cluj a prezentat dovada că patronul Neluțu Varga a fost prezent la meciul cu FCSB, președintele clubului, Cristi Balaj (54 de ani), a dezvăluit că nu știa nimic despre acest subiect.

Într-o intervenție telefonică pentru Fanatik, fostul arbitru a spus că nu s-a întâlnit cu patronul echipei și nici nu știa că acesta și-a făcut apariția la meci însoțit de Silvestre.

Mai jos este redat dialogul dintre Cristi Coste, jurnalist Fanatik, și președintele CFR-ului, Cristi Balaj.

C.C.: Domnul Varga a fost la meci aseară (dialogul a avut loc luni n.red)?

C.B.: Nu!

C.C.: Am văzut o poză pe Monitorul de Cluj că ar fi fost la partidă împreună cu Mikael Silvestre, noua...

C.B.: ...

C.C.: ...noua achiziție, să zicem așa. Deci nu știi dacă ar putea fi...

C.B.: Subiectul ăsta îl discutați cu domnul Varga!

