U-BT Cluj-Napoca a câștigat Supercupa României la baschet

U-Banca Transilvania a bifat primul obiectiv al sezonului, și a câștigat a cincea oară Supercupa României. Victoria a fost obținută cu scorul de 80-75 în fața echipei CSO Voluntari.

U-BT Cluj a câștigat cea de-a cincea Supercupă a României la baschet | Foto: Facebook, U-BT Cluj-Napoca

Campioana en-titre din baschetul masculin a devenit, în weekend, și supercampioană. Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au câștigat primul meci oficial din noul sezon, 80-75 contra celor de la CSO Voluntari, și și-au asigurat primul trofeul în noua ediție.

U-BT a dat lovitura pe final în Supercupa României

Alb-negrii au dominat sferturile 2 și 3, au fost în avantaj, la un moment dat, și cu 17 puncte, însă au fost salvați în final de o aruncare de la distanță a lui Iverson Molinar.

El a aruncat pentru trei puncte cu 25 de secunde înainte de final și stabilit soarta meciului.

Totuși, cel mai bun om al partidei a fost desemnat Patrick Richard, cel care și-a trecut în cont 17 puncte, 6 recuperări și 3 pase decisive. La această partidă, antrenorul clujenilor a ales să nu conteze pe doi jucători: este vorba de pivotul Nathan Mensah și pe extrema Jeffery Taylor.

Ambii au fost lăsați în afara lotului din cauza regulii din competițiile interne care obligă cluburile să aibă în permanență doi jucători români pe parchet.

După această partidă, clujenii își vor relua pregătirea înaintea sezonului care va debuta la începutul lunii octombrie. U-BT va pleca în Serbia pentru ultimele două meciuri de verificare programate: pe 22 septembrie contra KK Mega Basket și pe 24 septembrie împotriva Spartak Subotica.

„U'' a mai câștigat trofeul în 2016, 2018, 2021 și 2022, ultimele trei ediții le-a disputat împotriva aceleiași echipe.

