Adi Rus crede că nu Petrescu e problema la CFR, deși s-a lăsat de fotbal și din cauza lui: „L-ați mai plâns voi!”

Adrian Rus (31 de ani), fost goalkeeper al grupării din Gruia în perioada 2017-2020, este de părere că Dan Petrescu este cel mai potrivit tehnician pentru CFR Cluj.

Adrian Rus, când evolua pentru CFR | Foto: Adrian Rus arhivă personală Facebook

Deși susține că însuși Dan Petrescu a contribuit într-o mare proporție la retragerea sa din fotbalul profesionist, Rus este de părere că este cel mai bun antrenor din România în acest moment.

Printr-un comentariu postat la o postare a CFR-ului de pe Facebook, el le-a răspuns fanilor care se bucurau că „Bursucul” nu va mai continua în Gruia.

„Demisia, Dan Petrescu!

Să vă rugați să se facă sănătos și să revină înapoi, că l-ați mai plâns voi și când l-ați avut, l-ați hulit. E antrenorul care a făcut cele mai mari performanțe atât la echipă, cât și în România, singurul antrenor care poate face ceva cu CFR, chiar dacă are momente bune și proaste.

PS: Vă spune un fost jucător (bun sau rău, cum am fost) care s-a lăsat la 26 de ani de fotbal poate 80% că nu a fost băgat în seamă tocmai de el, Dan Petrescu (nu aș avea motive să-l periez).

Dar trebuie privit realist și pe niște dovezi palpabile și demonstrate, este cel mai bun antrenor din România.

În rest, Doamne ajută la toată lumea.”, a scris Adrian Rus.

Comentariul postat de Adi Rus | Foto: captură CFR 1907 Cluj Facebook

A jucat doar un meci în trei sezoane pentru CFR

Adrian Rus a fost transferat de CFR Cluj chiar în perioada în care Dan Petrescu a semnat prima oară cu ardelenii, vara anului 2017.

În această perioada a bifat, însă, o singură prezență în tricoul ardelenilor, la un meci pierdut la Giurgiu contra Astrei, în sezonul 2019/2020. Atunci l-a înlocuit între buturi pe Cosmin Vâtcă după ce acesta a fost eliminat.

Plecarea de la CFR, la începutul anului 2020, a coincis și cu retragerea sa din activitatea de fotbalist profesionist. În ultimul sezon a evoluat în Liga a IV-a, la ACS Avântul Bizonii Recea Cristur.

