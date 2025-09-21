  • Flux RSS
Sport

CFR continuă seria nefastă: doar remiză cu UTA Arad pe teren propriu, scor 1-1.

Ardelenii au înregistrat un nou pas greșit în lupta pentru accederea în play-off.

Kresic a revenit ca titular în echipa CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook Kresic a revenit ca titular în echipa CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Oaspeții au început mai bine partida și au ratat prima mare șansă de a marca încă din minutul 7. Șutul lui Tzionis a trecut, însă, puțin pe lângă poarta lui Otto Hindrich.


 

 


A fost singura șansă importantă de a marca a primei reprize. Arădenii au punctat la scurt timp după pauză, când extrema cipriotă a produs autogolul lui Coco.

CFR a revenit în joc odată cu intrările lui Slimani și Biliboc. Algerianul i-a pasat decisiv fostului jucător de la Juventus iar Clujul a revenit pe tabelă. 


Avea să fie ultima reușită a partidei, cu mai bine de jumătate de oră până la final.

Echipele de start


CFR 1907 Cluj 

Hindrich - Coco, Kresic, Sinyan, Camora - Muhar, D. Djokovic, Emerllahu - Sfaiț, Badamosi, Korenica 

Rezerve: Gal, Vâlceanu, Zouma, Keita, Perianu, Păun, Deac, Cordea, Biliboc, Ciubancan, Cernigoi, Slimani

Antrenor: Andrea Mandorlini 

UTA Arad 

D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Hrezdac, Van Durmen - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman

Rezerve: Gorcea - Fl. Iacob, Benga, L. Vlăsceanu, L. Mihai, Barbu, Ov. Popescu, Padula

Antrenor: Adrian Mihalcea

