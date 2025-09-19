Mohamed Badamosi, transferat în această vară, poate pleca de la CFR!

Formația din Gruia este dispusă să renunțe la Mohamed Badamosi (26 de ani), vârf transferat în această perioadă de mercato.

Badamosi (stânga) nu a marcat deloc pentru ardeleni | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Atacantul originar din Gambia nu a impresionat până acum: a bifat 6 apariții la CFR, fără să înscrie, iar șefii clubului ar fi dispuși să renunțe la serviciile sale.

Potrivit celor de la ProSport, jucătorul ar avea ofertă de la un club din Azerbaidjan. Afacerea s-ar putea materializa dacă Ioan Varga, patronul echipei, ar primi în schimbul lui aceeași sumă pe care a plătit-o pentru a-l transfera, adică 200.000 de euro.

Pe lângă Badamosi, Andrea Mandorlini mai are trei variante pentru postul de atacant: Louis Munteanu, Islam Slimani și ultimul transferat, Iacopo Cernigoi, jucător care a crescut la juniorii lui AC Milan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: