Liviu Ganea: „Am pierdut 80.000 de euro la CFR!”

Fostul atacant de la Dinamo și CFR, Liviu Ganea (37 de ani), a povestit cum a pierdut bani din cauza procedurii insolvenței.

Ganea a jucat doar 6 meciuri pentru CFR

Liviu Ganea a fost unul dintre fotbaliștii care nu și-au mai încasat niciodată banii cuvenți după perioada de la CFR Cluj.

Clubul a intrat în insolvență în 2015, la scurt timp după retragerea patronului Arpad Paszkany, în ciuda performanțelor pe plan intern și Liga Campionilor.

Doi ani mai târziu, în 2017, clubul a ieșit din acest plan de reorganizare, dar tot au mai rămas fotbaliști care nu și-au primit banii.

„CFR nu avea răbdare cu tine!”

Unul din cazurile nefericite este Liviu Ganea, transferat de la Dinamo la începutul anului 2012. Jucătorul a câștigat titlul la finalul acelui sezon cu CFR, dar s-a accidentat și nu a mai fost o prioritate pentru echipă.

„La Dinamo era Dănciulescu, Niculescu, Bălțoi, Chihaia. Apoi, la puțin timp, a venit Bratu, Claudiu Drăgan. Era foarte greu să joc. Trebuia să plec împrumut la Piatra-Neamț, n-am vrut, dar am mers la CFR. Aici aș fi jucat mai mult dacă nu mă accidentam și nu aveam problemele pe care le-am avut.

Am prins CFR exact în Champions League. M-am accidentat chiar înainte de calificarea cu Basel. Eu l-am prins pe Jorge Costa, apoi a venit Ioan Andone. Cred că ăsta e ghinionul carierei mele, că aș fi jucat în Champions League. După ce a plecat Andone, eu venind după accidentare, CFR nu prea avea răbdare cu tine.

Eu n-am fost un transfer care să coste mult, s-au înțeles cu Dinamo pentru 200.000 de euro, ceva de genul, eram în ultimele 4 luni de contract”, a povestit atacantul în podcastul moderat de Costin Deșliu, „UN PODCAST LA ALT NIVEL”.

Ganea: „Am stat 7-8 luni fără să iau bani!”

Jucătorul a fost sub contract cu ardelenii între 2012 și 2015, însă în ultimii doi ani a fost cedat sub formă de împrumut la Concordia Chiajna și FC Brașov.

Și gruparea din urmă avea să intre în insolvență, astfel că fotbalistul a pierdut bani din două părți.

„Cu insolvența de la CFR am pierdut cam 80.000 de euro, am mai pierdut și la Brașov. Eu eram jucătorul CFR-ului împrumutat la FC Brașov și ambele echipe au intrat atunci în insolvență în același timp. Nu mai eram plătit de nicăieri, vreo 7-8 luni am stat fără să iau bani. De la Brașov, din 12 luni, am luat cam 4 salarii, apoi au intrat în faliment.

La CFR e altă discuție: au reușit să nu ne plătească iar echipa să-și continue activitatea. Doar jucătorii au pierdut. Au fost niște offshore-uri care și-au luat niște bani, statul și-a luat banii, anumiți jucători și-au luat banii, numai cei care nu prea mai interesau nu i-au luat.

Ce s-a întâmplat nu mai ține de avocat. Am plătit avocați de m-am plictisit. Era stat în stat ce s-a întâmplat la Cluj: toată lumea a câștigat la Tribunal, dar la Curtea de Apel am pierdut toți jucătorii cu un singur complet de judecată care a judecat toate spețele.

Toți am pierdut! Tot s-a respins. Acolo erau lucrurile aranjate la Cluj, Paszkany era putere mare în tot ce însemna Cluj. Au fost jucători care au pierdut 200.000 de euro, 250.000, 180.000.

Bineînțeles că nici banii de la Brașov nu i-am mai recuperat. Problema nu e că am pierdut banii, ci cum i-am pierdut.”, a povestit atacantul.

După ce înțelegerea sa cu CFR a expirat, Ganea a mai jucat pentru Poli Iași și Academica Clinceni. S-a retras în 2017, la 29 de ani.

