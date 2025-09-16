Ei îl pot înlocui pe Mandorlini la CFR! Italianul, pe picior de plecare.

Andrea Mandorlini (65 de ani) a revenit la CFR după înfrângerea din tur cu Hacken, dar ar putea pleca mai repede decât s-ar aștepta.

Ultimul mandat al lui Mandorlini la CFR a durat 7 luni | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Haosul se adâncește în Gruia! După transferuri eșuate, prestații sub așteptări și rezultate jenante, debutul de sezon pentru CFR pare a fi sinonim cu începutul declinului echipei care a câștigat titlul de campioană de cinci ori la rând, între 2018-2022.

După ce marți președintele Cristi Balaj (54 de ani) a anunțat că se gândește să plece de la club, perioada de criză s-ar putea adânci la echipă.

Deși problema băncii tehnice părea rezolvată odată cu plecarea lui Dan Petrescu și revenirea lui Andrea Mandorlini, se pare că situația antrenorului nu este deloc bătută în cuie la Cluj. Din contră!

Haos la CFR!

Italianul nu a rezolvat nici pe departe problemele de la echipă, iar jucătorii par că se află într-un declin continuu.

Mai mult, se pare că haosul de la echipă este amplificat chiar de tehnicianul care a mai antrenat-o pe CFR în două rânduri, între 2009-2010 și 2023-2024.

De exemplu, la meciul contra celor de la Metaloglobus București, Mandorlini a fost protagonistul unui moment greu de înțeles.

În minutul 74, la scorul de 1-1, a chemat de la încălzire trei jucători: Păun, Biliboc și Cordea, după care a amânat schimbarea și i-a trimis înapoi în zona de pregătire.

După aproximativ trei minute, i-a chemat pe toți trei înapoi, însă doar doi au fost introduși în teren, Biliboc fiind lăsat pe bancă. Extrema stângă a intrat, totuși, pe teren, șase minute mai târziu.

Un alt moment a fost introducerea lui Ciprian Deac (39 de ani) în teren. Veteranul echipei a intrat în minutul 94, când mai erau de jucat doar câteva zeci de secunde.

Patru nume îl pot înlocui pe Mandorlini!

Astfel, după ce echipa a revenit la Cluj, între șefii clubului a avut o ședintă de urgență, a anunțat Gazeta Sporturilor.

Motivul? Mandorlini nu ar mai fi dorit, iar Ioan Varga se consultă cu apropiații pentru a numi un înlocuitor.

Din informațiile prezentate de sursa citată, CFR ar fi interesată de patru nume pe banca tehnică, cu toții fiind pe lista patronului și după ce Dan Petrescu a plecat de la echipă: Cosmin Contra, Daniel Pancu, Cristiano Bergodi și Adrian Mutu.

UUltimii doi au mai antrenat la Cluj în trecut: Bergodi în 2006, Mutu chiar anul trecut, când a fost demis tot după o umilință: 0-4 la Hunedoara contra Corvinului în Cupă. Italianul a fost pe lista CFR-ului și în vara anului 2023, după plecarea lui Dan Petrescu în Coreea de Sud. A fost, însă, preferat Mandorlini, care avea să fie demis după doar 7 luni în urma unei înfrângeri la Botoșani, scor 0-1.

