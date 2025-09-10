De nicăieri! CFR a anunțat transferul unui portar care a apărat ultima dată în Liga 2.

Formația antrenată de Andrea Mandorlini l-a prezentat miercuri pe Octavian Vâlceanu (28 de ani).

Octavian Vâlceanu a semnat cu CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Odată cu transferul lui Vâlceanu, ardelenii au ajuns la cinci portari în lot: Otto Hindrich, Rareș Gal, Alessandro Micai și Rareș Pînzariu sunt celelalte nume la care poate apela Mandorlini între buturi.

Vâlceanu a semnat cu CFR din postura de jucător liber de contract. El s-a despărțit în această vară de la Concordia Chiajna, club care a evoluat în play-out-ul Ligii a 2-a.

„Bun venit, Octavian Vâlceanu! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre! Îi urăm bun venit, multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, este mesajul publicat pe Facebook de CFR Cluj.

De-a lungul carieriei sale, Vâlceanu a evoluat la echipe din subsolul clasamentului, fără pretenții la primele locuri: Petrolul Ploiești, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari, Academica Clinceni și Sportul Studențesc.

