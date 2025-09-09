U-BT rămâne invincibilă în amicale! A învins-o pe AEK Atena, scor 95-93.

După victoria din primul amical contra celor de la CS Vâlcea, scor 99-90, formația lui Mihai Silvășan a câștigat și al doilea meci de pregătire.

Russell a fost transferat în această vară de U-BT Cluj-Napoca | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Ardelenii i-au învins pe grecii de la AEK Atena la o diferență de două puncte. Coșul de trei puncte al lui Darron Russell din ultimele secunde ale partidei a fost cel care a adus victoria clujenilor.

Russell în top!

De altfel, baschetbalistul american a fost cel mai bun jucător din echipa lui U-BT din acest meci, cu 27 de puncte, 6 pase decisive și 3 recuperări. A fost urmat de Mitchell Creek (22 de puncte, 6 recuperări), Dusan Miletic (13 puncte, 3 pase decisive, 8 recuperări), Jeffery Taylor (10 puncte, 3 recuperări), Nathan Mensah (9 puncte, 9 recuperări) și Trey Woodbury (5 puncte, 6 pase decisive și 6 recuperări).

La finalul partidei, fostul component al echipelor Mornar, Galatasaray, Manisa BB, Karşıyaka Basket și New Taipei CTBC DEA s-a declarat mulțumit de evoluția colegilor săi și a modului cum s-a prezentat echipa.

„A fost un meci bun, împotriva unei echipe foarte valoroase. Pentru noi a fost primul test important în fața unei formații din afara României. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun, însă avem câțiva jucători accidentați și trebuie să îi reintegrăm treptat în sistemul nostru. Important e să continuăm să facem pași înainte, în direcția corectă, a declarat starul american la finalul partidei de la Vâlcea”, a declarat Russell la finalul meciului.

5 jucători, indisponibili

De aceeași părere a fost și Mihai Silvășan, tehnicianul echipei care a triumfat în sezonul trecut în competiția internă, chiar dacă nu a putut conta pe cinci jucători la această partidă: Molinar, Mensah, Richard, Guzman și Ben Altit.

„Un meci cu o formație foarte bună în care echipa noastră a început să își arate caracterul și motivul pentru care a fost construită, chiar dacă ne aflăm de abia la al doilea meci din presezon. Sunt extrem de mândru de felul în care am evoluat, chiar dacă acesta nu este neapărat baschetul pe care ne dorim să-l jucăm.

Date fiind condițiile, cu Molinar și Mensah ușor accidentați, care au rămas pe bancă fiindcă nu am vrut să riscăm nimic, cu Richard, Guzman și Altit indisponibili, am schimbat puțin strategia și am încercat să încetinim jocul. Chiar și așa, am reușit să câștigăm un meci cu o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate și sunt extrem de fericit pentru acest aspect.

Ne odihnim, mergem înainte și vedem fiecare antrenament, fiecare meci din această perioadă, ca pe o oportunitate să fim mai buni. Urmează turneul din Bosnia și Herțegovina, unde îmi doresc să avem toți jucătorii apți și să continuăm traiectoria pozitivă”, a spus tehnicianul.

Următoarele meciuri de pregătire pentru U-BT Cluj-Napoca vor alea loc în Bosnia, pe 13 și 15 septembrie.

