U-BT Cluj-Napoca a ajuns în Bosnia pentru stagiul de pregătire

După stagiul de pregătire efectuat la Vâlcea, formația antrenată de Mihai Silvășan s-a deplasat la Aleksandrovac, în Bosnia și Herțegovina.

U-BT Cluj-Napoca este campioana en-titre | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Două victorii din două posibile este bilanțul clujenilor în partidele de verificare până în acest moment: 99-90 contra CS Vâlcea 1924 și 95-93 împotriva AEK Atena.

În Bosnia, clujenii vor efectua alte două partide de pregătire: sâmbătă, pe 13 septembrie, vor da piept cu echipa locală și viitorul adversar din Liga Adriatică, KK Igokea, în timp ce luni, 15 septembrie, vor susține a doua partidă de pregătire.

Supercupa, primul meci oficial

Ultima parte din presezon va avea loc în Serbia. Și aici, la fel ca în Bosnia și Vâlcea, ardelenii se vor duela cu două echipe: pe 22 septembrie contra KK Mega Basket și pe 24 septembrie împotriva Spartak Subotica.

Între cele două stagii de pregătire din străinătate, Darron Russell&Co vor susține primul meci oficial din noul sezon, Supercupa împotriva celor de la CSO Voluntari, programată pe 20 septembrie la Brașov.

Pentru U-BT Cluj-Napoca urmează un sezon cum nu a mai existat în baschetul românesc până în acest moment. Campioana en-titre din liga națională masculină va fi prima echipă din România care participă, în același sezon, la două competiții europene de top: ABA League și BKT Eurocup.

