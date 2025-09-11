Rapid, fără trei jucători la meciul cu „U” Cluj!

Universitatea Cluj și Rapid se întâlnesc pe Cluj Arena vineri, de la ora 21:00, în primul meci al Superligii după pauza competițională dedicată meciurilor Echipei naționale.

Rapid are cea mai bună apărare din campionat în acest moment | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

La conferința de presă dinaintea partidei din Ardeal, antrenorul oaspeților, Costel Gâlcă (53 de ani) a declarat că nu va putea conta la acest duel pe trei fotbaliști din lot.

Mai exact, Andrei Borza (19 ani, fundaș) s-a accidentat în cantonamentul României înaintea partidei cu Canada și va lipsi de la acest meci, în timp ce Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la menisc și va fi indisponibil în următoarea perioadă.

Nici ultimul jucător transferat, Leo Bolgado (27 de ani), nu va putea fi folosit la acest meci, fiind suspendat în urma unui cartonaș roșu încasat în urmă cu două etape pe când evolua la CFR Cluj.

Gâlcă: „Va fi complicat pentru noi”

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă în fața căreia, în ultimele confruntări, nu am reușit să câștigăm. Am pierdut doi jucători pentru cel puțin acest meci, așa că va fi complicat. Lipsesc doi jucători din linia defensivă, poți să schimbi unul, dar cu doi este mai dificil.

De Borza nu știu în acest moment, probabil va lipsi o lună și ceva. La Ciobotariu să vedem, încă nu știm.

Leo Bolgado nu este o soluție riscantă, s-a adaptat la campionat, dar nu îl avem la acest meci, este suspendat. Va fi complicat pentru noi.

Alex Dobre a participat foarte mult, în unele momente chiar putea să primească mingi mult mai favorabile, dar până se integrează complet în grup va mai dura. Am vorbit cu el, era bucuros că a jucat, satisfăcut pe plan personal”, a spus tehnicianul înaintea partidei de la Cluj.

Rapid este pe locul al doilea în clasament înaintea acestei etape, cu 18 puncte, doar două mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. Giuleștenii se pot lăuda cu cea mai bună apărare din campionat, doar 6 goluri primite.

De partea cealaltă, clujenii ocupă locul 8, cu 12 puncte, la trei lungimi distanță de podium.

