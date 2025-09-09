Transferul lui Alin Fică la Rapid a căzut, jucătorul rămâne la CFR Cluj!

Alin Fică (24 de ani) a fost la un pas să semneze cu Rapid în ultima zi de mercato, însă afacerea dintre cele două cluburi nu s-a mai făcut.

Alin Fică a fost fotbalist de bază pentru CFR în ultimele două sezoane | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Alin Fică a fost la 10 minute distanță de a juca din nou Rapid! Mai evoluase în sezonul 2020/2021, când giuleștenii au promovat în prima ligă, iar acum era pregătit să îmbrace din nou tricoul echipei de lângă Podul Grant.

Deși Ioan Varga și Dan Șucu, patronii celor două cluburi, s-au înțeles, transferul nu s-a mai făcut din cauza impresarului fotbalistului, anunță publicația Fanatik.

Transferul nu s-a mai făcut pentru 1.000 de euro!

Concret, șefii Rapidului i-au propus lui Fică un salariu de 12.000 de euro, cu 7.000 mai mult față de cât câștigă în prezent la CFR. Remunerația jucătorului în Giulești ar fi crescut în fiecare sezon cu câte 1.000 de euro.

Impresarul fotbalistului a insistat, însă, ca suma să înceapă de la 13.000, nu de la 12.000, așa cum era stabilit inițial. A fost momentul în care șefii Rapidului au renunțat la discuții iar mutarea nu s-a mai concretizat.

Rămâne liber vara viitoare

Acum, Fică este nevoit să rămână la CFR cel puțin până în iarnă, întrucât ieri a fost ultima zi în care cluburile mai puteau efectua transferuri. El a intrat în ultimul an de contract cu feroviarii, iar dacă nu-și va prelungi înțelegerea cu ardelenii, el va putea semna cu orice echipă încă din această iarnă, iar vara viitoare să plece liber de contract.

Totuși, în Giulești a ajuns Leo Bolgado (27 de ani), celălalt jucător asupra cărora negociaseră cele două cluburi. Fundașul brazilian dorit în trecut și de la FCSB va evolua sub formă de împrumut la Rapid până la finalul sezonului.

