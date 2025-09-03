„U” Cluj vrea să-l împrumute pe Rareș Pop de la Rapid!

Campania de achiziții din această vară a celor de la Universitatea Cluj s-ar putea încheia cu transferul lui Rareș Pop (20 de ani) de la Rapid București.

Rareș Pop a fost transferat de Rapid de la UTA Arad | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, gruparea ardeleană a făcut o ofertă clubului patronat de Dan Șucu pentru împrumutul jucătorului crescut de UTA Arad.

Plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB a lăsat un loc liber în atacul Universității Cluj. Rareș Pop, extrema Rapidului, este văzut înlocuitorul perfect pentru senegalez.

Dacă ar ajunge sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, Pop ar avea încă un atu pentru a fi titular: având doar 20 de ani, este eligibil pentru regula U21, acolo unde studenții suferă în aceast sezon.

În acest moment, soluțiile U21 de pe teren ale șepcilor roșii sunt Atanas Trică, Ionuț Barstan și Alin Chinteș, însă niciunul nu a confirmat în Liga 1 sau la vreo echipă cu pretenții din eșalonul secund.

