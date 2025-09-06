Rapid îl împrumută pe Omar El-Sawy la „U” Cluj!

Cele două părți sunt foarte aproape pentru a ajunge la o înțelegere pentru mijlocașul în vârstă de 21 de ani.

Omar El-Sawy a fost cumpărat de Rapid cu 400.000 de euro | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

După ce l-au ratat pe Rareș Pop, pe care conducerea Rapidului nu a vrut să-l lasă să plece din Giulești, conducătorii Universității Cluj s-au reorientat rapid.

Ei și-au arătat interesul pentru alt jucător din lotul lui Costel Gâlcă, anume Omar El-Sawy.

Negocierile dintre cele două părți sunt avansate și sunt șanse foarte mari să se ajungă la un acord, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Va fi soluția U-21 din lotul lui Sabău

El-Sawy a mai jucat în România pentru Csikszereda, de unde Rapid l-a cumpărat în 2023 pentru 400.000 de euro.

A evoluat în 9 partide pentru vișinii, apoi a fost cedat sub formă de împrumut la Sepsi, echipă care a retrogradat în eșalonul secund la finalul sezonului trecut.

Eligibil încă un sezon pentru regula U-21, El-Sawy nu a fost folosit decât în două meciuri din acest sezon și a adunat doar 16 minute jucate.

Cum antrenorul și-ar dori să folosească jucătorul sub vârstă pe teren și să-l readucă între buturi pe Edvinas Gertmonas, El-Sawy ar avea șanse mai mari să prindă minute la Cluj.

Ceilalți jucători de câmp eligibili pentru această regulă sunt Atanas Trică, Ionuț Barstan și Alin Chinteș. Niciunul dintre cei trei nu a confirmat în prima ligă sau la o formație cu pretenții din eșalonul secund.

Dacă ar fi rămas la Rapid, el ar fi concurat cu Andrei Borza pentru un post de titular în echipa de start, astfel că șansele sale să evolueze erau infime.

