Dezvăluiri șocante despre Dan Petrescu: „Mister, am omorât pisica, acum putem să câștigăm!”

Jurnalistul Remus Răureanu a povestit un episod hilar care îl are ca protagonist pe fostul tehnician de la CFR Cluj, Dan Petrescu.

Dan Petrescu are 4 mandate ca antrenor la CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Pe lângă faptul că este un antrenor de succes, Petrescu apelează adesea la superstiții pentru a fi sigur că va câștiga.

Prezent în cadrul emisiunii iAM Sport Live, jurnalistul Remus Răureanu a relatat o întâmplare ieșită din comun care l-a avut ca protagonist pe Dan Petrescu.

„Dan Petrescu a întreținut la CFR o atmosferă de Evul Mediu de multe ori. Mi-a povestit cineva că, înaintea unui meci important, văzuse o pisică neagră pe la stadion. Și a zis: „E groasă! Pierdem”.

Și, ca să-i facă pe plac, un angajat al clubului a urmărit și a omorât pisica. Era comportament de Evul Mediu.

Nu i-a adus-o în față, doar i-a spus: „Mister, am omorât pisica, e-n regulă acum, putem să câștigăm”. În general, se mergea pe tot felul de semne, superstiții mărunte.

Nu poți să o duci la infinit așa. Este șocant.”, a dezvăluit jurnalistul Remus Răureanu în cadrul emisiunii iAM Sport Live.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Tehnicianul grupării din Gruia și-a anunțat demisia joi seară, în urma eșecului drastic suferit de echipa sa în Suedia, 2-7 contra celor de la Hacken.

Petrescu și-a încheiat, astfel, cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

În locul său, patronul Ioan Varga l-a numit antrenor principal pe italianul Andrea Mandorlini, aflat la al treilea „descălecat” în Gruia.

