Andrea Mandorlini revine ca antrenor la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu!

Italianul în vârstă de 65 de ani a fost alesul patronului Ioan Varga pentru postul de antrenor principal.

Andrea Mandorlini a mai antrenat la CFR în două mandate | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Suspansul a luat sfârșit: Andrea Mandorlini (65 de ani) îi ia locul lui Dan Petrescu pe banca tehnică a celor de la CFR. El a mai antrenat la Cluj între 2009-2010 și 2023-2024.

Conform celor de la Fanatik, italianul a bătut palma cu patronul Ioan Varga și va fi noul antrenor al grupării din Gruia.

„În proporție 99%, pot să vă anunț oficial, noul antrenor al CFR-ului va fi italianul Mandorlini. El ar fi alegerea lui Neluțu Varga. Pe listă, azi-noapte, a fost și Cosmin Contra, dar s-a ajuns la concluzia că e prea scump, iar CFR nu își permite un antrenor la banii lui Cosmin Contra.

Azi-noapte, pentru că nu au dormit, nici Cristi Balaj, nici ceilalți din conducere. Nu s-a dormit azi-noapte, pot să vă spun asta, așa, din culise, de la CFR. Neluțu Varga n-a dormit toată lumea. E extrem de afectat. S-au pierdut 7-8 milioane de euro, care pentru CFR erau aur curat

Pe listă erau Mandorlini și Contra, dar la Contra s-a renunțat pentru că el e deja un antrenor top, cu un contract foarte mare. Mă gândesc că la el contractul începe de undeva de la 50.000 de euro pe lună.

Mandorlini, 99% antrenorul CFR-ului, aceasta este știrea de breaking news a dimineții”, a dezvăluit jurnalistul Horia Ivanovici în cadrul emisiunii „DON Giovanni”.

Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Dan Petrescu au mai fost Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Daniel Pancu, însă patronul Ioan Varga a decis să reia colaborarea cu italianul care a mai antrenat-o pe CFR Cluj ultima oară între iunie 2023 - ianuarie 2024.

I-a dus în grupe, apoi a fost demis

Mandorlini se află la a treia experiență ca antrenor în România, după primele două mandate de la CFR Cluj.

După plecarea din România, în 2010, acesta le-a mai antrenat pe Chievo Verona, între 2010-2015, Genoa și Cremonese. Italianul a pregătit-o până în 2023 pe Mantova, în Serie C, însă contractul nu i-a mai fost prelungit și a revenit la Cluj.

Italianul se întoarce la echipa alături de care a avut cel mai mare succes în cariera de antrenor. Odată cu triumful pe plan intern în 2010, acesta a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor, însă n-a stat pe bancă la niciun meci din cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

A fost demis și înlocuit cu Sorin Cârțu cu doar câteva zile înainte de primul meci de pe teren propriu, cu Basel, câștigat de clujeni cu scorul de 2-1.

Din actualul lot al CFR-ului, numai Ciprian Deac (37 de ani) a colaborat cu Mandorlini în primul său mandat în Gruia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: