Fostul golgheter de la FC Argeș, Arnold Garita, negociază cu „U” Cluj!

După ce împrumutul lui Rareș Pop de la Rapid nu s-a materializat, conducătorii Universității Cluj s-au reorientat către un fost marcator din Superligă.

Garita a mai jucat în România pentru FC Argeș | Foto: Fotbal Club Argeș Pitești Facebook

După ce Thiam a plecat la FCSB iar Pop nu a ajuns la Cluj, pe radarul studenților a intrat Arnold Garita (30 de ani), anunță Digi Sport.

Fostul atacant de la FC Argeș este sub contract cu Hapoel Beer-Sheva, însă formația israeliană l-ar lăsa să plece în cazul unei oferte avantajoase pentru club.

Becali l-a vrut la FCSB

Vârful camerunez a impresionat în sezonul 2022/2023, când evolua pentru FC Argeș. A marcat 14 goluri în 40 de partide și a fost cel mai bun jucător al echipei care avea să retrogradeze la finalul acelui sezon.

Chiar și Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vrut să-l transfere, însă mutarea nu s-a mai materializat iar jucătorul a semnat cu Al-Faysaly, în Arabia Saudită.

Acum, Garita ar putea ajunge sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj și să lupte pentru accederea echipei în play-off. Potrivit sursei citate, negocierile dintre cele două părți sunt avansate.

Garita sau Postolachi?

Pe lângă Garita, cei de la „U” Cluj negociază și transferul lui Virgiliu Postolachi, atacantul lui CFR Cluj, a anunțat publicația Fanatik.

Atacantul nu ar mai fi dorit la formația din Gruia din cauza prestațiilor modeste și ar fi pe picior de plecare de la echipă.

În cazul lui Postolachi, cele două părți au purtat negocieri și la începutul perioadei de transferuri, însă Dan Petrescu a insistat pentru ca jucătorul să rămână la CFR.

