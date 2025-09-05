Răspunsul celor de la Rapid după ce „U” Cluj a făcut o ofertă pentru împrumutul lui Rareș Pop!

Deși perioada de transferuri este aproape de final, Universitatea Cluj a vrut să dea lovitura pe ultima sută de metri.

Rareș Pop a fost transferat de Rapid de la UTA Arad | Foto: FC Rapid 1923

Gruparea ardeleană a făcut o ofertă pentru împrumutul lui Rareș Pop (20 de ani) de la Rapid.

Fotbalistul care poate evolua în ambele flancuri în atac a fost folosit puțin de când a ajuns în Giulești, iar șefii Universității s-au gândit că ar putea da lovitura.

Totuși, șansele ca Rareș Pop să mai ajungă în Ardeal în această perioadă de mercato sunt infime.

Victor Angelescu, unul dintre acționarii clubului de lângă Podul Grant, a declarat pentru Digi Sport că este exclus vreun transfer al lui Pop de la Rapid.

„Din ce știu eu, legat de Rareș Pop, nu se pune problema să îl împrumutăm. Este under, a avut evoluții bune și va mai primi minute.

Costel Gâlcă este foarte mulțumit de el. Există posibilitatea să mai împrumutăm un jucător, dar nu este vorba despre Pop”, a declarat Victor Angelescu pentru sursa citată.

Era văzut drept soluție U21

Dacă ar fi ajuns sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, Pop ar fi avut un atu pentru a fi titular: având doar 20 de ani, este eligibil pentru regula U21, acolo unde „studenții” suferă în acest sezon.

În acest moment, soluțiile U21 de pe teren ale șepcilor roșii sunt Atanas Trică, Ionuț Barstan și Alin Chinteș, însă niciunul nu a confirmat în Liga 1 sau la vreo echipă cu pretenții din eșalonul secund.

Până acum, Sabău a preferat să folosească un portar pentru această regulă, pe Lefter sau Chirilă, însă niciunul nu l-a convins în totalitate pe tehnician, care ar dori să-l reintroducă în echipa de start pe Edvinas Gertmonas, portarul titular din sezonul trecut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: