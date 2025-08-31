EXCLUSIV FOTO: Neluțu Varga, lângă Mikael Silvestre la CFR - FCSB!

Câștigătoarele celor două trofee interne din sezonul trecut, CFR Cluj și FCSB, s-au întâlnit duminică seară în derby-ul etapei a 8-a din Superligă.

Neluțu Varga, lângă Mikael Silvestre la meciul cu FCSB | Foto: monitorulcj.ro

Ardelenii au condus la pauză după golurile înscrise de Damjan Djokovic (min. 19) și Lindon Emerllahu (45+1). FCSB a marcat prin Florin Tănase (min.43), în urma unui penalty acordat după intervenția sistemului VAR, apoi au egalat din nou spre finalul partidei prin Juri Cisotti (88).

La meciul împotriva roș-albaștrilor, în tribunele arenei din Gruia a fost surprins și Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

Finanțatorul echipei antrenate de Andrea Mandorlini a fost o prezență discretă la meciurile de pe teren propriu ale echipei sale de când a devenit principalul acționar al clubului.

Omul de afaceri s-a întors din Africa, acolo este implicat în mai multe afaceri, și a decis să-și susțină echipă de pe stadion.

Varga nu a stat singur la loja de la Tribuna 1. El a fost însoțit de Mikael Silvestre (48 de ani), cel despre care se spune că va fi noul manager sportiv al CFR-ului.

Fost jucător timp de nouă sezoane la Manchester United și două la Arsenal, Silvestre este una dintre schimbările promise de Varga la echipă după eliminarea din cupele europene și începutul modest de campionat.

Neluțu Varga a văzut meciul cu noul manager sportiv al echipei, Mikael Silvestre | Foto: monitorulcj.ro

Silvestre încearcă transferuri cu nume la CFR

Imediat după ce a fost anunțat ca fiind oficial al grupării din Gruia, în presă au fost vehiculați primii jucători pe care fostul internațional francez ar încerca să-i aducă la CFR la finalul acestei perioade de transferuri.

Astfel, au fost dezvăluite primele patru nume pentru care Silvestre lucrează să ajungă în România: Simy Nwankwo (33 de ani, atacant), Pape Abou Cisse (29 de ani, fundaș central), Marcus Coco (29 de ani, fundaș dreapta) și Kurt Zouma (30 de ani, fundaș central), ultimul de două ori câștigător în Premier League și al Ligii Campionilor cu Chelsea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: