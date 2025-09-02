CFR Cluj vrea să renunțe la un fundaș transferat în această vară!

Gruparea din Gruia vrea să se despartă de Daniel Dumbravanu (24 de ani), jucător venit în această vară.

Dumbravanu, după primul său gol la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Odată cu schimbarea pe banca tehnică, Andrea Mandorlini l-a înlocuit pe Dan Petrescu, apar și primele schimbări tactice la CFR.

Mai întâi, italianul a decis să reimplementeze sistemul cu trei fundași centrali, iar pentru asta l-a reactivat pe Anton Kresic, jucător trecut pe linie moartă la echipă în mandatul lui Petrescu.

Acum, Mandorlini vrea să renunțe la un jucător transferat în această perioadă de mercato. Este vorba despre Daniel Dumbravanu (24 de ani), cel pe care ardelenii l-au transferat de la Lucchese, liga a treia din Italia, anunță Digi Sport.

A adus singura victorie din campionat a CFR-ului

Internaționalul moldovean a bifat doar două apariții pentru CFR, suficient pentru a înscrie pentru fosta campioană. S-a întâmplat la duelul din prima etapă, pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

În prelungirile partidei, Dumbravanu a marcat golul de 2-1 și a adus victoria echipei sale. De altfel, era singurul succes bifat de CFR în campionat în acest sezon.

În locul său, feroviarii pregătesc un transfer de marcă: Kurt Zouma (30 de ani), fostul câștigător de Champions League cu Chelsea, este la Cluj pentru a efectua vizita medicală, anunță cei de la ProSport.

