Transfer important pentru Ermal Krasniqi! A semnat cu echipa lui Edi Iordănescu.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj și Rapid, Ermal Krasniqi (26 de ani), a fost împrumutat de Legia Varșovia de la Sparta Praga.

Ermal Krasniqi a debutat pentru naționala Kosovo în 2022 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fotbalistul kosovar va fi cedat sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon. Legia Varșovia este echipa care s-a înțeles cu cehii de la Sparta Praga pentru mutarea sa în Polonia.

Aici, Krasniqi va fi antrenat de Edward Iordănescu, fostul selecționer al României și fiul fostului fotbalist Anghel Iordănescu. Atât jucătorul, cât și antrenorul au trecut pe la CFR Cluj, însă în perioade diferite.

Fotbalistul care poate evolua în atac în ambele flancuri a evoluat în Gruia între 2023-2024, în timp ce antrenorul a bifat două mandate între 2018 și 2020-2021.

CFR Cluj l-a remarcat pe viu

Krasniqi a ajuns prima oară în România la începutul anului 2023. Cu doar câteva luni înainte, ardelenii evoluaseră în grupele Conference League contra celor de la Ballkani, echipă pentru care evolua atunci kosovarul.

Dan Petrescu a rămas impresionat de calitățile sale, iar în perioada de transferuri clubul l-a transferat pentru doar 200.000 de euro.

La doar un an distanță, Krasniqi era vândut celor de la Rapid pentru un milion de euro. Nici pentru giuleșteni n-a evoluat multă vreme, fiind vândut după alt sezon pentru 2 milioane de euro celor de la Sparta Praga.

Krasniqi a fost primul jucător originar din Kosovo care a confirmat în România. După ce a confirmat, alți conaționali de-ai săi au făcut pasul în țara noastră: Albion Rrahmani și Drilon Hazrollaj, ambii la Rapid, Ahmed Thaqi, Meriton Korenica, Lindon Emerllahu și Drilon Islami, toți la CFR.

