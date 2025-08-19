Dan Petrescu scapă de gafeurul cu Botoșani: „Aduceți-mi altul, n-am ce juca cu ăsta!”

CFR Cluj a rămas cu o singură victorie în campionat în acest sezon și după partida cu FC Botoșani, încheiată 3-3.

Experiența la CFR este prima pentru Micai în străinătate | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deși au condus de trei ori pe tabelă, elevii lui Dan Petrescu n-au reușit să ia toate cele trei puncte și să bifeze a doua victorie din acest sezon.

Rezultatul s-a datorat, într-o mare parte, celor doi portari. Anestis, goalkeeperul de la Botoșani, a apărat 12 mingi, în timp ce italianul din poarta CFR-ului, Micai, a comis-o la primele două goluri.

Mai întâi, a încercat să respingă cu piciorul o centrare venită în apropierea porții, însă mingea a ricoșat în poartă după ce l-a lovit pe Kovtalyuk. Apoi, la 2-1 pentru gazde, a respins în propria poartă lovitura de cap trimisă de Suta.

Petrescu vrea să scape de el!

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, n-a urmărit meciul de pe bancă, fiind suspendat după eliminarea din meciul cu Universitatea Craiova.

Conform Gazetei Sporturilor, prestația slabă din meciul cu Botoșani l-a făcut pe antrenor să vrea să renunțe la serviciile portarului italian.

Potrivit sursei, la finalul meciului, Petrescu le-ar fi transmis un mesaj clar colaboratorilor săi: „Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el”.

Balaj a anunțat plecări de la echipă

Într-o intervenție pentru Fanatik în cursul zilei de luni, și președintele clubului din Gruia, Cristi Balaj (54 de ani), a lăsat de înțeles că vor mai pleca jucători după partida de duminică.

Fără să dea nume, toate bănuielile duc către Alessandro Micai, care are șanse infime să mai apere pentru CFR.

„Nu am vorbit cu Neluțu Varga (patronul echipei n.red), dar noi știm ce trebuie să facem. Am ajuns la o concluzie, iar în perioada imediat următoare vom munci în acest sens. Dacă pleacă jucători, va veni altcineva.

Vedem cine pleacă. Trebuie să vorbim cu persoanele implicate. Vor exista niște schimbări, pentru că sunt momente în care trebuie să iei niște decizii care pot fi în favoarea ambelor părți.

Unii jucători pot fi buni, dar să nu se acomodeze la anumite echipe. Când intri într-o umbră neagră, e important ca, atât timp cât e deschisă perioada de transferuri, să repari și să fie benefic pentru ambele părți”, a declarat oficialul clujenilor.

A retrogradat în Serie C

Alessandro Micai a semnat cu formația din Gruia în această vară din postura de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Cosenza, formație care a retrogradat în Serie C la finalul sezonului trecut.

De-a lungul carierei sale, portarul cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt a mai apărat pentru Como, Bari, Salernitana și Reggina, timp în care a adunat peste 250 de prezențe în eșalonul secund din Italia.

