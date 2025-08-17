Zicu o laudă pe „U” Cluj înaintea meciului direct: „Cea mai bună echipă de până acum”

Antrenorul celor de la Farul Constanța, Ianis Zicu (41 de ani), a surprins cu o declarație înaintea meciului cu Universitatea Cluj.

Ianis Zicu l-a înlocuit pe Gică Hagi pe banca Farului | Foto: Farul Constanța Facebook

Tehnicianul care în sezonul trecut a reușit promovarea în prima ligă cu Metaloglobus București crede că meciul cu „U” Cluj va fi cel mai dificil pe care echipa sa îl va disputa până în acest moment.

Farul se află pe poziția a 4-a în clasament înaintea meciului direct, cu 10 puncte acumulate după primele 5 etape, printre care și o victorie pe teren campioanei en-titre FCSB.

De partea cealaltă, situația clujenilor este sub așteptări după primele meciuri din noul sezon. Elevii antrenați de Ioan Ovidiu Sabău au reușit o singură victorie până acum în campionat, iar din cupele europene au fost eliminați încă din primul tur.

„Un meci complicat și, o spun cu cea mai mare sinceritate, este echipa cea mai bună de până acum pe care o întâlnim. Chiar dacă ei nu se află într-un moment bun, așa sunt cei de acolo.

Eu pot să spun că tot ce am văzut la analiza pe care am făcut-o din toate meciurile de până acum, au controlat jocul în cea mai mare parte din timp. Singura lor înfrângere a venit în urma unui joc foarte bun la Craiova, în minutul 92. O înfrângere nemeritată acolo.

„U” Cluj este unul dintre adversarii foarte puternici din Liga 1. Un sistem pe care l-au jucat de cele mai multe ori, 4-4-2, un romb care este foarte greu de contracarat, ne-am pregătit toată săptămâna.

Sunt jucători de mare valoare. Mă refer la cei din față, Thiam, Macalou, Nistor, Lukic, plus cei cu experiență, Chipciu, Artean și așa mai departe, fără să jignesc pe nimeni, toți jucătorii de acolo sunt foarte valoroși.

Cred că suntem în primele trei echipe, și noi, și „U” Cluj, ca și ocazii create în acest început de sezon. E clar că toți antrenorii și-ar dori să marcheze la fiecare ocazie. Nu se poate, dar trebuie să avem mai multă răutate în fața porții.

Lucrul acesta îl cer, l-am exersat în săptămâna aceasta ca să avem răutatea asta, să atacăm careul, să avem jucători prezenți și să luăm deciziile corecte”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă premergătoare partidei.

Duelul dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj se joacă luni seară, de la ora 21:30, pe stadionul din Ovidiu.

