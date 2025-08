„E nevoie de timp, nu vreau să vând iluzii!” Reacțiile lui Sabău după eliminarea lui „U” Cluj.

Universitatea Cluj a fost eliminată din cupele europene în urma dublei cu Ararat Armenia, scor 1-2 la general.

Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul Universității Cluj | Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

La finalul partidei, tehnicianul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), a fost vizibil afectat de eșecul formației sale și a oferit primele concluzii care au dus la această eliminare.

„Nu avem încă ritm, sunt jucători care în minutul 60 au crampe. Au venit după o lună de vacanță, iar noi jucăm din trei în trei zile. Nimeni nu ne așteaptă.

O echipă din Conference League joacă cu mijlocaș central pe postul de fundaș central și fundaș dreapta cu un alt mijlocaș central. Eu sunt vinovat pentru că nu am fost suficient de convingător.

N-am știut să mă impun când am vrut să explic care va fi situația în acest sezon, după ce sezonul trecut jucătorii și-au depășit limitele. Trebuia să aducem jucători cu un plus de calitate. Am început pregătirea fără 8-9 jucători, au venit pe rând, nepregătiți.

Când vine vorba de transferuri, prima variantă a căzut, a doua la fel, a treia la fel, și am ajuns la a patra sau a cincea variantă. Primele variante aveau calitate, dar costurile erau prea mari pentru clubul nostru, se pare. Așa cum a spus și domnul președinte, nu ne putem permite investiții mari.

Dar așteptările sunt mari, ați văzut și în tribune, suporterii au plecat dezamăgiți. Ei nu cunosc toate detaliile, ei vor doar să vadă că jucăm fotbal. Nu au de unde să știe ce e în spate. Încercăm să explicăm, dar doar printre rânduri, pentru cine știe să citească, dar e destul de greu.

Sabău: „Nu vreau să vând iluzii!”

Jos pălăria în fața unor astfel de oameni! Anul acesta ei au demonstrat că sunt peste noi ca susținere și implicare. Trebuie să echilibrăm balanța. Eu cred în valoare, în muncă, în jucători implicați.

Când am plecat de acasă la 14 ani am muncit, m-am sacrificat. Am știut să dau totul pe teren, nu mi-am bătut joc de oamenii care au venit la stadion. E nevoie de timp, dar asta nu înseamnă că avem o garanție că vom trece peste acest moment.

Să vedem cum se adaptează noii jucători, dacă sunt de nivelul nostru. Să vedem cât timp avem. Pentru mine e din ce în ce mai complicat, nu vreau să vând iluzii.

Antrenorul e cel care răspunde. Jucătorii erau foarte afectați, și-au dorit foarte mult. Nu mi-am permis niciun reproș. După meci i-am felicitat imediat. Pregătirea fizică este principala problemă. Sunt jucători care au venit prea târziu. E nevoie de timp, nu au încă ritm”, a declarat Sabău la conferința de presă de la finalul meciului.

Pentru Universitatea Cluj urmează duelul din campionat cu Hermannstadt, meci care este se va juca tot pe Municipalul din Sibiu.

