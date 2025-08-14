Ricardo Cadu știe cum trebuie să joace CFR-ul la Braga: „Să nu le lipsească atitudinea!”

Fostul căpitan al celor de la CFR Cluj din perioada 2006-2014, Ricardo Cadu (43 de ani) își va susține din tribună fosta echipă la duelul cu Braga.

Ricardo Cadu a ajuns în România în 2006 | Foto: CFR 1907 Cluj captură YouTube

„E o mare plăcere să vă revăd, am petrecut 9 ani în România. Urmăresc tot timpul ce face CFR, și meciul trecut, cu Braga. Tot ce am visat am făcut în România: am câștigat campionat, Cupă, Supercupă, am făcut 10 puncte în Champions League, cea mai frumoasă viață pe care am avut-o a fost la CFR și în România.

Cea mai frumoasă amintire pentru mine a fost primul campionat, când am dat gol din 11 metri cu U Cluj. A fost amintirea pe care nu o să o uit niciodată.

Nu pot să uit când am bătut Braga aici, cu 2-0, sper să câștige și azi ca să meargă mai departe. CFR e un club care are ochi pentru jucători străini, de-asta are rezultate și în Europa.

Înaintea acestui meci le-aș transmite să aibă curaj pentru că au arătat în primul meci că se poate. Să nu le lipsească atitudinea, e cea mai importantă.

Dacă pierd dar au avut atitudine, asta e, se întâmplă în fotbal, dar măcar să arate că se poate”, a transmis fostul jucător într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: