Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la meciul cu Universitatea Craiova!

Tehnicianul CFR-ului a primit o suspendare de 3 etape și o amendă de 5.000 lei pentru incidentele de la ultimul meci de campionat.

Dan Petrescu a revenit pe banca CFR-ului în mai 2024 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În urma ședinței din cadrul Comisiei de Disciplină de la Federația Română de Fotbal, Dan Petrescu a aflat că nu va sta pe bancă la meciurile din campionat cu FC Botoșani (acasă), Oțelul Galați (deplasare) și FCSB (acasă). Pe lângă asta, clubul a fost amendat cu 5.000 lei.

Care este motivul?

Dan Petrescu a fost eliminat spre finalul ultimului meci disputat de ardeleni în campionat, pierdut cu Universitatea Craiova, scor 2-3.

La una dintre ultimele faze la poarta oltenilor, tehnicianul CFR-ului a solicitat o lovitură de pedeapsă pentru echipa sa după ce mingea l-ar fi lovit în mână pe Nicușor Bancu.

Pe lângă proteste, Petrescu a intrat și în suprafața de joc, ceea l-a făcut pe arbitrul partidei, Rareș Vidican, să-i arate direct cartonașul roșu.

