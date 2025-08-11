S-a stabilit data când „U” revine pe Cluj Arena pentru meciurile de pe teren propriu!

Duelul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești a fost ultimul pentru „studenți” disputat la Sibiu.

Festivalul Untold i-a împiedicat pe cei de la „U” să joace la Cluj meciurile de pe teren propriu | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Cum ediția 2025 a festivalului Untold s-a încheiat duminică seara spre luni dimineață, Universitatea Cluj are din nou „liber” pentru a-și disputa pe Cluj Arena meciurile de pe teren propriu.

Astfel, primul meci pe care ardelenii îl vor disputa pe stadionul obișnuit va fi cel cu Dinamo București, programat la sfârșitul săptămânii viitoare, în weekendul 23-24 august.

Vestea că echipa revine la Cluj și nu va mai fi nevoită să își dispute la Sibiu meciurile de pe teren propriu a fost confirmată și de către pagina oficială a clubului, cu puțin timp înainte de meciul contra Petrolului, încheiat la egalitate, scor 1-1.

„Pentru ultima dată gazde pe „Municipalul” din Sibiu” a fost mesajul la una dintre fotografiile postate pe rețelele de socializare înaintea partidei.

Pe lângă duelul contra „lupilor galbeni”, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au mai jucat la Sibiu și meciul retur cu armenii de la Ararat, de pe 31 iulie.

Gazon hibrid pe Cluj Arena

În urma festivalului care a avut ca locație principală stadionul celor de la „U”, arena va beneficia de un gazon hibrid odată cu revenirea competițiilor sportive.

Montarea gazonului hibrid pe stadionul Cluj Arena nu presupune înlocuirea acestuia, ci întărirea gazonului prin „coaserea” unui material sintetic, tehnică regăsită pe toate marile stadioane ale lumii.

„Odată cu această intervenție, va fi similar cu gazonul de pe stadioanele mari ale Europei, precum Real Madrid, AC Milan sau Barcelona. Va arăta mult mai bine, inclusiv în perioada de iarnă”, spunea vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, în cadrul unei intervenții radio locale din urmă cu două săptămâni.

Investiția este estimată la 2 milioane de lei și vizează montarea a aproximativ 7900 mp de gazon hibrid, cu o densitate de minimum 98% și care să corespundă standardelor FIFA și UEFA.

Început nefast de sezon pentru „U”

„Șepcile roșii” au început cu stângul noul sezon. Pe lângă eliminarea din turul 2 pentru grupele Conference league, scor 1-2 la general contra celor de la Ararat Armenia, aceștia au înregistrat o singură victorie în primele cinci etape din campionat.

Au învins-o în chiar prima etapă pe nou-promovata Metaloglobus București, scor 4-1, apoi trei remize, cu UTA, Hermannstadt și Petrolul, dar și o înfrângere, 1-2 în Bănie, contra Universității Craiova.

