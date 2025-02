„U” Cluj își apără titlul de lider al SuperLigii. Ovidiu Sabău dorește atenție maximă în meciul contra Poli Iași.

Universitatea Cluj joacă duminică, 9 februarie, contra Poli Iași, în etapa cu numărul 26 al SuperLigii. Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, vrea concentrare maximă.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Înaintea meciul cu Poli Iași de duminică, „U” Cluj se află pe primul loc în SuperLigă cu 44 de puncte, iar pe locul al doilea este Dinamo București cu același număr de puncte.

Ioan Ovidiu Sabău este de părere că o vicorie duminică ar putea oferi locul de play-off echipei sale.

„Va fi dificil. E o echipă care reușește mereu să se mobilizeze cu noi (…) Contează statisticile, dar contează ca noi să arătăm bine. Ne lipsesc jucători importanți, dar avem un loc cu jucători pregătiți, bine plătiți, e șansa lor. Trebuie să ne refacem după jocul de la Craiova, chiar dacă lipsesc jucători importanți. Avem jucători bine plătiți, care pot ajuta echipa. E șansa lor să ajute U Cluj, să arate că merită investiți în ei, să îndeplinim calificarea în play-off.

În această perioadă rolul meu e să îi fac să se încarce din nou.

Trebuie ca jucătorii să nu cedeze și să nu se mulțumească cu ce am reușit până acum. Echipa e pe primul loc de 18 etape, a demonstrat că are valoare, are identitate. Oricât ar încerca anumite persoane să anuleze munca acestor copii, nu pot. Au dominat, au jucat de la egal la egal cu orice echipă din campionat. De acești jucători suporterii noștri pot fi mândri. Suporterii noștri vor pune presiune, au crescut așteptările, dar doar așa poți să crești”, a declarat Ovidiu Sabău, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei.

Sabău după scandalurile din ultima săptămână

După scandalul iscat de deciziile arbitrilor la meciul dintre U Cluj - Rapid (2-1) a urmat un altul cu Universitatea Craiova (0-1).

„Încerc să-i protejez pe jucători. Echipa asta este incontestabil de 17-18 etape pe locul 1 (…) Oricât ar încerca anumite persoane nu pot elimina munca, sacrificiile clubului, copiilor de la U care au dus echipa asta unde este. Suporterii pot fi mândri de această echipă. Încercăm să nu scădem nivelul. E bine că se pune presiune, doar așa poți crește. Aceste situații... Trebuie să ne obișnuim cu ele, să le gestionăm, apoi să ne focusăm pe ceea ce avem noi de făcut (…) De aceea trebuie să fim inteligenți și să nu ne uităm la ceea ce spun alții, dacă vrem să ne ajutăm pe noi. Ne-am face rău... Eu ori spun, ori nu spun. Sunt multe lucruri de spus. Ceea ce s-a scris a fos puțin. Sunt momente importante pentru mine și echipă, nu vreau să mă consum pe lucruri ce nu ne ajută. Aș vrea să răspund, aș vrea să spun unele lucruri, dar nu fac bine. Pentru mine, pentru U. Nu ne ajută cu nimic și nu putem rezolva toate scandalurile și lucrurile urâte ce se spun despre această echipă”, a adăugat Sabău.

