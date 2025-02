„U” Cluj - Rapid 2-1. Ovidiu Sabău l-a învins din nou pe Marius Șumudică.

Liderul Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Victorie pentru „U” Cluj | Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

„U” a deschis scorul prin fundașul argentinian Lucas Masoero (20), după o minge respinsă de portarul Marian Aioani. Rapid a egalat prin norvegianul Tobias Christensen (35), bine lansat în careu de Mattias Kait.

Senegalezul Mamadou Thiam (80) a marcat golul victoriei „șepcilor roșii”, cu un lut din careu. Rapid a avut șansa egalării în min. 90, dar lovitura de cap a lui Alexandru Pașcanu a fost respinsă cu un reflex de portarul lituanian Edvinas Gertmonas.

„U” e neînvinsă de șase etape, în care are patru victorii și două egaluri.

Rapid venea după trei victorii și un egal. Rapid are trei egaluri și trei eșecuri în ultimele sale șase deplasări.

În tur, „U” s-a impus cu 2-0.

„E o oarecare liniște că am făcut ce trebuie. E o victorie meritată. Rapid ne-a prins pe contraatac. Am încercat să jucăm între linii. Am dat gol, după care a intervenit acea teamă.

Am pierdut mingea destul de ușor. Știam că pe orice mingea pierdută pleacă Dobre și Micovschi. A trebuit să schimb sistemul la pauză. Sunt fericit pentru fani că le oferim această bucurie de moment.

Dacă controlăm campionatul de atâta timp, e clar că avem calitate. Avem jucători de valoare, care impun respect. La meciul cu Dinamo am avut controlul, am avut posesia. Înseamnă că suntem o echipă importantă a campionatului”, a declarat Ovidiu Sabău la finalul partidei.

