„Ne-a scuipat”. Dan Nistor, acuzații grave! Alex Chipciu, discurs halucinant: „O legendă beată”.

Dan Nistor, acuzații grave! Alex Chipciu, discurs halucinant: „O legendă beată".

Universitatea Cluj a cedat în fața Universității Craiova, 0-1. La final, Dan Nistor a avut un discurs fulminant la adresa lui Sorin Cârțu, oficialul oltenilor.

Alex Chipciu, discurs cum n-a mai existat în fotbalul românesc.|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

La interviul de după meci, Dan Nistor a șocat. Susține că Sorin Cârțu, oficialul grupării oltene, a coborât și i-a scuipat. Dan Nistor susține că Mirel Rădoi și-a cerut scuzele în numele președintelui Universității Craiova.

Ulterior, declarația lui Nistor a fost întărită și de Alexandru Chipciu.

„Am un respect deosebit pentru Mihai Rotaru și pentru Mirel Rădoi, care e un om fabulos. Cred că domnul Rotaru ar trebui să fie mai atent la ce angajați are. Nu cred că e permis ca domnul acela să vină să ne scuipe jucătorii, nu pot să-i dau numele, că e mare scofală. Domnul Sorin Cârțu, da, nu e posibil să înjuri jucătorii. Vreau să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru că și-a cerut scuze în numele dânsului. La pauză a venit și a început să înjure, să scuipe. La final a venit pe aici, nu știu ce voia. Le mulțumesc suporterilor de la Craiova că m-au lovit cu diverse obiecte, sunt foarte frumoși”, a spus Dan Nistor la Digi Sport.

În privința meciului, Dan Nistor crede că un egal era rezultatul corect.

„Diferența a fost făcută la acel penalty ratat de mine. Cred că i-am dominat și în 10 oameni. Cred că au câștigat cu puțin noroc, un rezultat de egalitate era mai echitabil. Îmi pare nespus de rău că a venit această ratare, a venit într-un moment bun, când eram neînvinși”, a declarat Dan Nistor.

„Un circ total, o legendă beată”

La finalul partidei, Alexandru Chipciu nu a iertat pe nimeni și a răbufnit. Căpitanul „Studenților” l-a făcut praf pe Sorin Cârțu, cel pe care l-a acuzat că se afla în stare de ebrietate.

Mai mult, de iureșul lui Chipciu nu a scăpat nici Marius Șumudică, cel pe care l-a criticat pentru felul în care se îmbracă.

„Un circ total, o mascaradă ce s-a întâmplat aici. Am fost luptători, niște eroi sau a fost Craiova slabă. Ar fi culmea să spunem că a ratat Nistor penalty și asta a fost problema. Per total, cred ne-a lipsit un antrenor meschin sau care nu are educație. În România așa funcționează lucrurile, poți să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influențe și să-ți iei de gât foștii jucători. Îmi pare rău de Mirel pentru că are niște principii și îl iubesc, dar să ascunzi mingile. Asta e România, promovăm tragi-comedia, gecile Burberry. În 2025, dacă iei haine de la băieți... nu mai există haine de la băieți, pentru că dacă dai vreo spargere, cum au dat ăia la coiful Dacic, te caută poliția. Băieții înseamnă haine fake de 2-300 de euro, geaca Burberry e 3.000, vrem să vedem factura că nu a dat 3.000 pe ea. Să vă mai zic ceva, în 2025 se poartă firmele astea mai șmechere cu scrisul mic, scrisul ăla mare e depășit total, dar asta e părerea mea. Asta e viața, promovăm circul.

Dacă credem în determinism, efectele sunt cauzele de acum. Oamenii acum te înjură de copii. Aș vrea să le spun că homosapiens au o capacitate reflectivă, adică își văd comportamentul și după își dau seama și schimbă. Acum, dacă credem în determinism, capacitatea lor nu există! Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face. Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere. Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.

