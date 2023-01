Patricia Irimieș, sportivă de 12 ani din Cluj-Napoca, campioană la tenis în Statele Unite

Sportiva clujeană Patricia Irimieș a câștigat premiul cel mare al turneului de consolare Boca Delray New Year’s Kickoff Classic, organizat în primele zile ale acestui an în Florida, Statele Unite, sub egida USTA (United States Tennis Association).

Patricia Irimieș împreună cu trofeul de campioană /FOTO: arhivă personală Patricia Irimieș



Patricia (12 ani împliniți la finalului anului trecut) a câștigat turneul concurând împotriva unor adversare cu vârste cuprinse de 13, 14 ani.



„A fost o provocare pentru mine și mă bucur tare mult că am avut această ocazie. A fost un turneu greu, atât pentru că s-a jucat pe terenuri de hard, suprafață cu care eu nu sunt obișnuită, dar care e foarte populară în America, dar și pentru că fetele erau mai mari decât mine, iar acest lucru m-a ambiționat și mai mult. Am vrut să văd dacă pot, până unde pot ajunge. […] Aveam posibilitatea să mă înscriu la categoria 12 ani, dar am vrut să încerc mai mult și să profit cât mai mult de experiența aceasta, să joc cu fete puternice și cu experiență mai mare, așa că i-am rugat pe părinții mei să mă înscrie la 14 ani. Mi-a plăcut foarte mult și mi-aș dori să merg din nou”, a declarat Patricia.



Patriciei îi place să concureze împotriva unor adversare mai puternice /FOTO: arhivă personală Patricia Irimieș



O experiență inedită

Turneul din Statele Unite i-a prins bine micii sportive, ea interacționând cu un alt tip de teren, cu alți antrenori, alte stiluri de joc și concurență, dar și cu o organizare demnă de cel mai înalt nivel.

„Experiența a fost foarte bună, organizarea a fost impecabilă, inclusiv întârzierile de 15 minute ale meciurilor erau anunțate instant prin mesaj telefonic. Terenuri multe, jucători mulți, arbitri suficienți. Eu nu sunt obișnuită cu terenurile de hard, deși îmi plac foarte mult. La noi în țară însă ele sunt prea puține, iar eu mă antrenez pe zgură. A fost o experiență nouă dar m-am descurcat și mi-a plăcut foarte mult. M-am și antrenat la două academii de tenis, iar acest lucru cred că m-a ajutat să văd cum joacă fetele de acolo, și probabil și asta m-a ajutat destul de mult”, mai spune Patricia.



Sportiva a avut șansa de a cunoaște lumea tenisului din SUA /FOTO: arhivă personală Patricia Irimieș



Concurență aprigă

Pentru a ajunge în rândul celor mai bune opt participante din turneu, Patricia a fost nevoită să treacă de tururile de calificare, iar, mai apoi, să câștige meciuri pe tabloul principal. Deși tânăra sportivă a fost învinsă în sferturile de finală, chiar înainte să facă pasul în „careul de ași” pe tabloul principal, aceasta nu a renunțat la luptă și a reușit să câștige turneul de consolare, în care au participat toate jucătoarele care nu au ajuns în semifinalele tabloului principal.

Deși Patricia are doar 12 ani împliniți în octombrie, ea concurează cu fete de 13, 14 ani, participând anul trecut chiar la un turneu de 16 ani. Fiind născută la final de an, joacă de cele mai multe ori cu jucătoare mai mari decât ea, însă acest lucru nu a fost o problemă, sportiva fiind obișnuită cu competiția mai grea.

„Am luptat mult până la ultima minge, dar sunt obișnuită să joc și cu fete mai mari. Este dezavantajul sau avantajul copilului născut la final de an. Chiar dacă joc cu fete de 12 ani este foarte probabil să fie mai mari cu câteva luni decât mine”, a adăugat Patricia.

A pierdut în sferturile de finală a turneului principal, dar mica sportiva s-a ambiționat și a câștigat turneul secundar de consolare, fiind mai relaxată și dorindu-și să-și demonstreze ca are abilitatea de a fi învingătoare.

„Probabil ca am fost puțin mai relaxată și astfel mi-a venit mai ușor să joc. Nu am mai simțit presiunea titlului la fel ca la început. Eu îmi doresc să joc până la final, indiferent dacă pierd sau câștig. Nu cedez, nu abandonez și, în momentul în care lipsește presiunea rezultatului, deja jocul e mult mai bun. În plus m-am ambiționat să îmi demonstrez mie că pot să mă ridic și să merg mai departe”, a mai spus Patricia.



Patricia s-a ambiționat și a reușit să câștige în final trofeul /FOTO: arhivă personală Patricia Irimieș



Balanța școală-tenis

În viitor, Patricia își dorește să continue cu tenisul, urmând să participe în special la turneele din România, însă dorește și să se concentreze pe școală, acolo unde este un elev silitor, care a obținut până acum doar medii de 10.

„Școala este pentru mine pe primul plan, așa că mă voi concentra pe turneele Federației Române de Tenis, în așa fel încât să nu lipsesc mult de la școală. O să încerc să le împac pe amândouă, să stau pe cat posibil aproape de casă, dar să particip și la turnee. Evident, voi continua să mă antrenez zilnic ”, a mai declarat sportiva, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca.

Patricia este legitimată la Napoca Tenis Club din Cluj-Napoca, acolo unde se antrenează și fratele ei mai mic, Vlad, care a reușit, la începutul acestui an, să ajungă pe locul 23 în clasamentul național al categoriei de vârstă 10 ani.

