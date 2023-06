Clujeanca Patricia Irimieș, campioană la nici 13 ani la un turneu de tenis din categoria Under 16

Patricia Irimieș, sportivă de nici 13 ani din Cluj-Napoca, și-a adăugat un nou titlu în palmares, de data aceasta de campioană la un turneu dedicat jucătoarelor de tenis din categoria Under 16.

Clujeanca Patricia Irimieș, câștigătoare a unor turnee de tenis din categoriile Under 14 și Under 16

După ce săptămâna trecută a câștigat turneul Under 14 la care a participat la Zalău, în acest weekend, Patricia Irimieș a concurat la categoria U16 a unui turneu organizat la Deva sub egida Federației române de Tenis, Cupa ACSTT Deva.

Clujeanca Patricia Irimieș, în timpul competiției de la Deva

Cea mai tânără concurentă, Patricia a reușit să treacă de jucătoare mai experimentate și să câștige trofeul competiției.

„Recunosc că am mers la 16 ani fără prea multe așteptări, dar cu dorința de a juca meciuri cât mai bune, cu jucătoare puternice, pentru că îmi doresc să învăț de la ele și să cresc. Nu au fost meciuri ușoare și mă bucur că am reușit să joc bine și să trec peste emoții. Cred că am învățat multe la acest turneu”, spune Patricia Irimieș.

Patricia Irimieș, la Deva pentru un turneu de tenis Under 16

Elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, Patricia este legitimată la Clubul Sportiv Napoca TC, acolo unde joacă tenis și fratele ei, Vlad, care a ocupat locul 3 la aceeași competiție, urmând să participe, la finalul acestei săptămâni, la Centrul Național de Tenis din București, Campionatele Naționale dedicate jucătorilor Under 10.

Vlad Irimieș, locul 3 la competiția de la Deva

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: