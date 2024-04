U-BT Cluj, pas important spre semifinalele Ligii Naționale. Au câștigat al doilea meci contra Dinamo București.

U-Banca Transilvania a făcut un pas important spre semifinalele Ligii Naționale, după ce a învins-o și vineri pe Dinamo București.

A doua victorie pentru U-BT Cluj în meciul contra Dinamo Bucureși/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Vineri, 12 aprilie, BTarena a găzduit meciul al doilea al seriei dintre U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București, din sferturile de finală ale Ligii Naționale de Baschet Masculin.



La finalul partidei din BTarena, tabela a indicat 81-67. Meciul următor se va desfășura marți, în capitală.

Din nou, echipa câinilor a început bine partida și i-a condus cu trei puncte, 16-19, după un coș al americanului Norfleet, acesta fiind și scorul primului sfert. În actul secund clujenii au evoluat cu mai multă intensitate, iar Emi Cățe a marcat șase puncte la rând și i-a desprins la 29-21.

Dinamo a încercat să răspundă la fiecare atac al echipei U-BT Cluj, numai că aceștia au găsit resurse să puncteze în momentele cheie. Bryce Jones și-a pus perfect colegii în valoare, astfel că, în sfertul trei, D.J. Seeley a înscris pentru 41-31. Avantajul a crescut pe parcurs, odată ce Jones a ieșit la rampă cu numeroase acțiuni spectaculoase. Drept urmare, au beneficiat inclusiv de 29 de puncte pe tabelă și nu au cedat până la final.

„Ne așteptăm la un meci mai greu la București, cu siguranță Dinamo va încerca să câștige măcar o dată acolo. Sunt o echipă experimentată, competitivă și trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. Am început mai bine din punct de vedere al intensității, s-a văzut în apărarea noastră. Am lăsat doar 31 de puncte până în atac, deși în atac nu ne-am descurcat cum am fi vrut. Ideea de bază este să păstrăm o constanță mare în efortul nostru, pentru că adversarilor le va fi greu să reziste. Am vrut să introduc toți jucătorii din lot, să aibă minutele lor și să se bucure toată lumea de baschet. Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ, va fi din ce în ce mai greu. Noi vrem să ne păstrăm concentrarea și intensitatea pentru ca la final să câștigăm campionatul”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

