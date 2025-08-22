Atenție la manipulările online! Deepfake cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Falsuri digitale, generate cu Inteligența Artificială și care vizează persoane publice, au fost răspândite pe rețelele sociale. Președintele Senatului avertizează asupra manipulărilor online. „Sunt deepfake-uri create cu scopul de a dezinforma”, spune Mircea Abrudean.

Atenție la manipulările online! Deepfake cu președintele Senatului, Mircea Abrudean|Foto: Abrudean Mircea - Facebook

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL), atrage atenția asupra manipulărilor din mediul online.

„Informațiile trebuie verificate înainte de a fi distribuite”, semnalează Mircea Abrudean.

Atenție la manipulările online! Falsuri digitale cu președintele Senatului, Mircea Abrudean

„În ultimele zile au circulat pe internet materiale video false, generate cu inteligență artificială, în care sunt prezentate figuri publice din România – inclusiv eu, premierul Ilie Bolojan sau guvernatorul BNR, Mugur Isărescu”, notează Mircea Abrudean, președintele Senatului, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrduean, avertizează asupra falsurilor digitale răspândite în mediul online: „Sunt deepfake-uri create cu scopul de a dezinforma”|Foto: Abrudean Mircea - Facebook

„Acestea sunt deepfake-uri, adică falsuri digitale create cu scopul de a manipula și de a dezinforma. Este important ca fiecare dintre noi să fim atenți la sursele din care ne informăm și să nu cădem în capcana acestor tentative de intoxicare.

Vă rog să verificați informațiile înainte de a le distribui”, a transmis Mircea Abrudean în mesajul citat.

Deepfake-urile reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: