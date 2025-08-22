SC CORAL IMPEX SRL – Informare

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 14786/462/09.01.2020 INCHEIAT CU MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA,

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 01.09.2025 – 30.09.2025, in intervalul orar 21:00 – 04:00, va efectua actiunea de dezinsectie pe raza domeniului public si privat al municipiului. Precizăm faptul că perioada de execuție se poate prelungi funcție de condițiile meteorologice.

Produsele utilizate pentru serviciul de dezinsecție sunt CYMINA SUPER, cu o concentrație de 50 ml în 3 l apă și VECTOBAC WG cu o concentrație de 1 kg în 30 l apă. Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat. De asemenea, rugăm proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal să țină ferestrele închise în perioada 01.09.2025 – 30.09.2025 intervalul orar 21:00 – 04:00.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Pentru produsul CYMINA SUPER:

OCHI: Aruncați orice lentile de contact. Spălați imediat și bine cu apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând larg pleoapele. Solicitați asistență medicala dacă problema persistă.

PIELE: Pentru a scoate hainele contaminate. Faceți un duș imediat. Sunați imediat un medic.Spălați hainele contaminate înainte de a le folosi din nou.

INHALARE: Duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, practicați respirația artificială. Sunați imediat un medic.

INGESTIE: Sunați imediat un medic. Nu induceți vărsături. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medicul dumneavoastră.

Pentru produsul VECTOBAC WG

OCHI: Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele superioare şi inferioare. Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da,scoateţi-le. A se consulta medicul în caz de iritaţii.

PIELE: Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. A se solicita asistenţă medicală în caz de apariţie a simptomelor.

INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. A se solicita asistenţă medicală în caz de apariţie a simptomelor.

INGESTIE: Gura va fi spălată cu apă. Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă. Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în acest sens de personalul medical. A se solicita asistenţă medicală în caz de apariţie a simptomelor.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului Cluj Napoca, să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0264 595 606 sau e-mail:coral_clujnapoca@coralimpex.ro.

https://coralimpex.ro/, https://coralimpex.ro/deratizare/ si https://coralimpex.ro/dezinsectie/.